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Dünya

Bangladeş'te bina çöktü: 82 ölü

Bangladeş'te 8 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 82 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

24 Nisan 2013 16:02

Bangladeş'te başkentten 30 kilometre uzaklıkta meydana gelen olayda 8 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 82 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiyeci ve asker sevk edildi. 

Yerel saatle 08.45'te çöken bina için daha önce güvenlik uyarısı yapıldığı ancak işverinin bunu dikkatte almadığı iddia edildi. 8 katlı tekstil atölyesinin çöktüğü sırada, binada 2 binden fazla çalışanın olduğu belirtildi.

İtfaiye Yetkilisi Md Jibon Mia, başkent Dakka'da banka ve giysi mağazasının da bulunduğu binanın çökmesi sonucu 82 kişinin öldüğünü tespit ettiklerini belirtti.

Enkaz altında kalanların bulunabileceğini belirten Mia, arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.

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