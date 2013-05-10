Bangladeş'de çöken binadan 17 gün sonra canlı kurtarıldı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binden fazla kişinin ölümüne neden olan iş merkezinin enkazından tam 17 gün sonra bir kadın canlı olarak kurtarıldı. Ciddi bir yarası bulunmayan kadına gıda ve su verilirken, kadın sadece "Adım Reşma" diyebildi.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesi, binanın bodrum katında canlı bulanan kadının yerel saatle 16.25'te enkazdan çıkarıldığı belirtildi.



Reşma'yı iniltisi kurtardı



Enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten kurtarma ekipleri, Reşma'nın iniltisini yerel saatle 15.15'de duydu. Reşma isimli kadına zarar vermemek için kurtarma çalışmaları sırasında iş makineleri kullanılmadı. Kurtarma çalışmaları sürerken bir ambulans hazır bekletildi. Gazeteye göre, ciddi bir yarası bulunmayan kadına kurtarma ekiplerince gıda ve su verildiği belirtildi.

Enkazdan 17 gün sonra çıkarılan kadının bitkin olduğu, kurtarma ekiplerine sadece isminin "Reşma" olduğunu söyleyebildiği ifade edildi.



Ölü sayısı 1038'e ulaştı



ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Bangladeş polisi, 24 Nisan'da çöken 8 katlı iş merkezinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü, yeni çıkarılan cesetlerle ölü sayısının 1038'e ulaştığını açıkladı. Tanınmaz durumdaki cesetlerin kimlik tespiti için DNA testi yapılacak. Olay, dünyadaki en büyük kazalardan biri olarak tarihe geçmiş durumda.

8 katlı Rana Plaza'daki 5 konfeksiyon atölyesinde 3 binden fazla işçi çalışıyordu. Kolonları ve duvarları çatlayan binanın boşaltılması için polisin birgün önce uyarıda bulunduğu ancak atölye sahiplerinin buna kulak asmadığı ortaya çıkmıştı.