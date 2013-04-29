Bangladeş'te umutlar tükeniyor

Başkent Dakka’da geçen hafta çöken sekiz katlı binada kurtarma çalışmaları altıncı gününe girdi. Yetkililer, enkaz altındakilere 'sağ ulaşmanın zorlaştığını' söylüyor.



Geçen hafta Çarşamba günü az 377 kişinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği binada devam eden kurtarma çalışmaları, Pazar günü çıkan yangın nedeniyle sekteye uğradı.

Yangına, kazazede bir kadının binadan çıkarılması için kullanılan bir kesme makinesinin neden olduğu belirtildi.

Dakka’da çöken Rana Plaza binasını sahibi Muhammed Sohel Rana, Pazar sabahı Hindistan sınırında yakalanıp Dakka’ya götürüldü.

Rana, sahibi olduğu binanın Çarşamba günü çökmesinden sonra kayıplara karışmıştı.

Binanın tasarımcıları iki mühendis ve Rana, 'görevlerini ihmal etmekle' suçlanıyor.

BBC muhabirleri, Pazar günü çıkan yangında konfeksiyon fabrikası olarak kullanılan binadaki kumaşların alevleri körüklediğini aktarıyor.

Binanın bulunduğu bölgeden bildiren BBC muhabiri Anbarasan Ethirajan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Konfeksiyon fabrikalarına eleştiri

Ethirajan, kurtarma ekiplerinin enkaz altında sıkışan bir kadını kurtarmaya çalıştığını, birkaç saat süren çalışmalar sonunda kadının kurtarılamadığını belirtti.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarında hafif makinelerin yetersiz kalması nedeniyle kesme makinesi gibi daha büyük makinelerin kullanılması talimatını vermişti.

Pazar günü, enkazdan iki kişi daha sağ çıkarıldı ancak yetkililer enkaz altındakilere sağ ulaşmanın artık zor olduğunu ifade ediyor.

Enkaz altında kaldığı tahmin edilen 3 bin kişiden en az 2 bin 430’u kurtarıldı.

Kayıplar hakkında resmi bir rakam verilmiyor fakat İtfaiye ekipleri Müdür Yardımcısı Ekrem Hüseyin, ‘her geçen bir dakikada sağ kurtarılma ihtimalinin de zayıfladığını’ söylüyor.

Yerel yönetim bakanlarından Cihangir Kabir Nanak, bina sahibi Muhammed Sohel Rana’nın yakalandığını hoparlörle duyurmuştu.

Rana, Hindistan sınırından kaçarken yakalanmış, Bangladeş TV adlı televizyon kanalı, bir uçakla Dakka’ya getirilen Rana’nın elleri kelepçeli görüntülerini yayınlamıştı.

Aralarında tekstil fabrikasının sahibi ve iki mühendisin de bulunduğu altı kişi gözaltına alındı.

Çöken binaya tepki için ülke çapında gösteriler düzenlendi.

Konfeksiyon fabrikası çalışanları Pazar günü Gazipur sanayi bölgesindeki ana yolu trafiğe kapatıp sorumluların cezalandırılması için eylem yaptı.

Bangladeş, düşük maliyetli işçilikten faydalanan Batılı perakende firmaları için büyük bir sanayi kapısı olarak görülüyor.

Bangladeş’teki konfeksiyon fabrikalarında, düşük maaşlar ve kısıtlı işçi hakları ile tehlikeli çalışma şartları eleştiriliyor.

BBCTürkçe