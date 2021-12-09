Rektör Naci İnci suç duyurusunda bulunmuştu; Boğaziçili akademisyenlere 'nöbet' soruşturması!

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Melih Bulu'nun ardından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Naci İnci'nin haklarında suç duyurusunda bulunduğu 16 akademisyene karşı soruşturma başlatıldı.

Diken'den Canan Coşkun'un aktardığına göre; 16 akademisyen hakkında 'sırt dönme' eylemleri ve rektörlük tabelası üzerine kağıt yapıştırmaktan dolayı ceza davası açılmasını talep eden rektörlük, akademisyenlerin Kabahatler Kanunu'na ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı davrandıklarını iddia etti.

Başsavcılık akademisyenleri ifadeye çağırdı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadeye çağrıldı.

Akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi'nin bir önceki atanmış rektörü Melih Bulu'nun göreve başlamasından sonra rektörlüğe sırtlarını döndükleri sessiz protestoya başlamışlardı. Temmuz ayında ise rektörlük binasına 'kayyımlık' yazısı asmak gibi suçlamalarla haklarında disiplin soruşturması açılan öğrencilerinin ifade özgürlüğünün ihlal edilmesini kabul etmediklerini söyleyen akademisyenler, rektörlük binasına 'kayyımlık' yazısı asmaya başlamıştı. Akademisyenler yaptıkları açıklamalarla öğrencilerinin ifade özgürlüklerine sahip çıkacaklarını belirtmişlerdi.

Akademisyenler, temmuz ayı boyunca meslektaşlarının rektörlük binasına yazı asarken çekilmiş fotoğraflarını, #İfadeÖzgürlüğüCezalandırılamaz ve #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz etiketleri ile sosyal medyada da paylaşmış, protestolarını çevrim içi ortamda da sürdürmüştü.

Boğaziçi Akademisyenleri, direnişlerini bugün de sürdürdü. 340. gününü geride bırakan Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, "Nöbeti no. 229. Direnişin 49. haftası/340.günü" notuyla fotoğraf paylaştı.

2 öğrenci tutuklanmıştı

Rektörlük protestosu eylemlerine katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen, İnci'nin şikâyeti sonrası tutuklanmıştı.