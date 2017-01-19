T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reina teröristinin yakalanmasında eşinin kıskançlık duygusu mu etkili oldu?

Abdulkadir Selvi: Reina saldırısından sonra Mısırlı kadınla eve gelip, oğlunu alarak çıkmış ve eşiyle bir daha irtibat kurmamış

19 Ocak 2017 09:44

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'un sağ olarak ele geçirildiği operasyon öncesi yapılan soruşturmanın ayrıntılarını yazdı. Buna göre, Reina saldırganının Reina'da bıraktığı montun cebinden çıkan SIM kartla eşine ulaşıldı. Eşinin "Kocamın telefonunun şarjı bitmişti. Benim telefonumdan konuştu" demesiyle o numaranın tespit edildiği belirtildi. O numaradan Hatay'daki başka bir IŞİD'liye, oradan da Reina saldırganına eşinin de verdiği bilgilerle ulaşıldığı aktarıldı. Selvi, yapılan operasyonda teröristle birlikte aynı evde gözaltına alınan Mısırlı kadın hakkında "Mısırlı kadının, Reina saldırganının sevgilisi olduğu üzerinde duruluyor. Teröristin eşinin bazı bilgileri paylaşmasında da bu duygunun etkili olduğu düşünülüyor. Terörist, Reina saldırısından sonra Mısırlı kadınla eve gelip, oğlunu alarak çıkmış ve eşiyle bir daha irtibat kurmamış" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (19 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan 'Nefes kesen operasyonun perde arkası' başlıklı yazısı şöyle:

Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov’un sağ olarak yakalandığı operasyonun nefes kesici bir hikâyesi var. Reina saldırısından sonra bir süre ilerleme sağlanamıyor. Ta ki, teröristin Reina’da kılık değiştirmek için çıkardığı montun cebinden çıkan SIM karttaki bir numaraya ulaşana kadar. O numaradan teröristin eşine ulaşılıyor. Eşi, kocasının Reina baskınından sonra bir kadınla birlikte eve gelerek 4 yaşındaki çocuğunu yanına alıp çıktığını ve bir daha irtibat kurmadığını anlatıyor. Reina saldırganının eşi, “Kocamın telefonunun şarjı bitmişti. Benim telefonumdan konuştu” deyince, hemen o numara tespit ediliyor. O numaradan Hatay’daki DAEŞ militanına ulaşılıyor. Zaten teröristin paniklemesine ve İstanbul’daki isimle ilişkiye geçmesine bu olay neden oluyor.

Seri halinde 8 hat almış

Bu arada teröristin Bayrampaşa’daki bir GSM bürosundan seri halinde 8 hat aldığı belirleniyor. Bu numaraların büyük çoğunluğu ‘patates hat’ çıkıyor. Teröristin eşi, evlerine gidip gelen ve irtibat halinde oldukları 7-8 kişinin kod ismini veriyor. Bu isimlere yönelik operasyonlar, Reina saldırganının etrafındaki halkanın daralmasına neden oluyor. Hatay’da iki, İzmir’de ise bir DAEŞ militanı gözaltına alınıyor. Bunların DAEŞ militanlarının kaçışlarını organize eden isimler olduğu belirleniyor.

Terörist, yakalandığı Esenyurt’taki siteye 3 gün önce bir gece yarısı geliyor. Ev, kadınlardan birinin üzerine kiralanmış. Mısır uyruklu Tene Trare ise Reina saldırganı ve çocukla birlikte eve 3 gün önce gelmiş. Daha önce o evde kalmıyor. Ama çok ilginç bir hikâyesi var. Teröristin yakalandığı gün evden 8 telefon görüşmesi yapılıyor. Bunun 6’sını kadınlar yapıyor. Kadınlar teröristin kaçışının organize edilmesine katkı sağlıyor. Kadınlar, Çanakkale üzerinden İzmir’e gidişi organize ediyor. Abdulgadir Masharipov’un kaçışı için gönderilen 197 bin dolar iki parti halinde geliyor. Büyük bölümü bir Ortadoğu ülkesinden, küçük bir miktarı ise bir Avrupa ülkesinden. Paralar, banka yoluyla değil, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar üzerine farklı yollardan gönderiliyor.

Reina saldırganının Esenyurt’taki siteye taşındığı tespit edilince, seyyar bir dinleme istasyonu kuruluyor. Beş dil bilen terörist konuştuğu kişilerin uyruğu neyse, konuşmasını o dilde yapıyor. O nedenle dinleme yapan ekibe, Arapça, Rusça, Çince ve Özbekçe bilen görevliler alınıyor. Terörist son günkü iki konuşmasını Arapça yapıyor. Teröristin telefonları birkaç gün boyunca dinleniyor. MİT bu süre zarfında polise hem istihbarat hem teknik destek sağlıyor. Teröristin bağlantıları çözülüp, alınan bilgiler ışığında DAEŞ’in iki hücresi çökertiliyor. Etrafındaki çemberin daraldığını hisseden terörist, en son konuşmayı İzmir’deki DAEŞ militanıyla yapıyor. Masharipov’un, “Tamam geliyorum” sözleri üzerine, teröristin kaçmaya hazırlandığı tespit edilip, operasyonun düğmesine basılıyor.

Oğlu ve Mısırlı kadın markette

Ancak bu sırada işleri kolaylaştıran bir şey oluyor. Teröristin oğlu ile Mısırlı kadın markete gitmek üzere evden çıkıyor. Mısırlı kadın ile çocuk markette derdest ediliyor. Çocuk, yabancı ülke çocuklarının hakları kapsamında başka bir yerde tutuluyor. Ardından eve baskın düzenleniyor. Üç günlük izleme ve telefonların dinlenilmesi sırasında evde bombanın olmadığı, canlı bomba eyleminin yapılmayacağı anlaşılıyor. Şimdi gelelim Mısırlı kadın ile evden çıkan Iraklı erkeğe. Iraklı militan, Reina saldırganı ile birlikte Suriye’ye kaçmaya hazırlanan DAEŞ militanı. Peki hangi yolla kaçacaklardı? Şaşırtmak için İstanbul’dan karayolu ile Çanakkale’ye, oradan İzmir’e, İzmir’den ise Hatay üzerinden Suriye’ye geçmeyi planlamışlar.

Mısırlı kadının rolü ne? Mısırlı kadının, Reina saldırganının sevgilisi olduğu üzerinde duruluyor. Teröristin eşinin bazı bilgileri paylaşmasında da bu duygunun etkili olduğu düşünülüyor. Terörist, Reina saldırısından sonra Mısırlı kadınla eve gelip, oğlunu alarak çıkmış ve eşiyle bir daha irtibat kurmamış.

ETİKETLER

Hürriyet gazetesiAbdulkadir SelviReina saldırganıAbdulgadir MasharipovSIM kartHatay

İlgili Haberler

"Reina saldırganını Zeytinburnu'ndaki evde bulunan kanlı sigara paketi ele verdi"

İzmarit üzerinde yapılan incelemeyle teröristin giysileri arasında yapılan eşleştirme sonucu saldırganın bu adreste kaldığının netleştiği iddia ediliyor

Reina saldırganının yakalandığı evi o kiralamış!

Dairenin 15 Ağustos 2016’da 6 aylığına, aylık 750 TL’den kiralandığı ortaya çıktı

"IŞİD, evde bulunan 197 bin doları Reina saldırganının kaçması için verdi"

Reina saldırganı yaklaşık olarak 40 saattir sorgulanıyor

Reina katliamcısı 2 gündür sorguda; işte sorulara verdiği yanıtlar

"Canlı bomba eylemi yapacaktım, önlemler sebebiyle Reina’yı seçtim"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24