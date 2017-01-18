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"IŞİD, evde bulunan 197 bin doları Reina saldırganının kaçması için verdi"

Reina saldırganı yaklaşık olarak 40 saattir sorgulanıyor

18 Ocak 2017 17:36

Reina'ya saldıran Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Maşaripov'un Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltı işlemleri yaklaşık 38 saattir devam ediyor. Teröristle ilgili yeni bilgiler var. Teröristin kaldığı evde bulunan 197 bin doların, saldırı sonrası teröristin kaçması için IŞİD tarafından verildiği tahmin ediliyor.

Hürriyet'in haberine göre, deneyimli polislerin sohbet ederek diyalog kurarak teröristi çözmeye ve bilgi almaya çalıştığı iddia edildi. Öte yandan 'Hoca Yusuf' kod adlı İlyas Mamaşapirov'un da gözaltında olduğu iddia ediliyor.

Reina saldırganı terörist Maşaripov'un Özbekistan'da bir üniversitede Fizik bölümünde eğitim aldığı tespit edildi. Ebu Muhammed El Horasani Kod adlı Maşaripov'un TEM nezarethanelerinin birinde yalnız başına tutulduğu öğrenildi. Gözaltında bir süre sustuğu iddia edildi.

Reina saldırganı teröristle ilgili son edinilen bilgiler ise şöyle:

- Teröristin Afganistan'da silahlı eğitim aldığı ortaya çıkmıştı. Güvenlik güçleri, özel eğitimli teröristi çözmek için diyalog kurmaya, sohbet edip bilgi almaya çalışıyor. Teröristin sorgu işlemleri devam ediyor, ifade işlemine henüz geçilmedi.

- CNN Türk'ün haberine göre terörist emrin Rakka'dan geldiğini doğruladı. Terör örgütünün sözde Türkiye emiri Hoca Akın'ın yardımcısı olduğu öğrenilen Hoca Yusuf kod adlı İlyas Mamaşapirov'la eylemler üzerine görüştüğü ortaya çıktı. İnternette bir mesajlaşma programından haberleştiklerini, yaptığı keşifleri aktardığını söylediği iddia ediliyor. 

CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın verdiği bilgiye göre 'Yusuf Hoca' kod adlı terörist de gözaltında.

- Reina saldırganıyla diyaloğa geçen bir kişinin Bursa'ya gitmesi üzerine bu sabah 27 kişi gözaltına alındı. Kayseri, Hatay, İzmir'den sonra Bursa'da da IŞİD'e yönelik yeni bir operasyon yapıldı.

197 bin lirayı IŞİD vermiş

- Teröristin kaldığı evde 197 bin dolar bulunmuştu. Paranın, saldırı sonrası teröristin kaçması için IŞİD tarafından verildiği belirlendi. Teröristin kaçma hazırlığı içinde olduğu, Rakka'ya gitmeye çalıştığı tespit edildi. Diğer örgüt üyelerinin de kendisine güzergah ayarlamak için çalıştığı belirlendi. Teröristlerin Suriye'den mi Irak üzerinden mi Rakka'ya gidebileceklerinin yollarını aradıkları ortaya çıktı.

Teröristin oğlu aranıyor

- Teröristin saldırı sonrası eşinin yanına geldiği, 1.5. yaşındaki kızının eşiyle kaldığını, kendisinin 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı belirlenmişti. Terörist yakalandığında oğlu yanında yoktu. Çocuğun nerede olduğu araştırılıyor.

"Lütfen beni vurmayın"

-Terörist operasyon sırasında karşısında polisi görünce "Lütfen beni vurmayın" demiş.

- Teröristle ilgili bir diğer iddia ise kendisine yardım eden 3 kişinin yakalanması üzerine paniğe kapıldığı ve Konya'daki IŞİD hücresiyle irtibata geçtiği yönünde. İstihbarat birimlerinin bu girişimi fark ettiği öne sürülüyor. 

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ReinaTacikistanÖzbekistanAbdulkadir MaşaripovVatan CaddesiTerörle Mücadele Şube MüdürlüğüTEM

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