"Reina saldırganını Zeytinburnu'ndaki evde bulunan kanlı sigara paketi ele verdi"

İstanbul’daki Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen, 39 kişiyi öldüren IŞİD üyesi saldırgan Abdülgadir Masharipov'un (34) saldırıdan iki gün sonra Zeytinburnu’nda bir evde bulunan kanlı bir sigara paketi ve yanan sigaranın ele verdiği iddia edildi.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, Zeytinburnu'ndaki eve baskın düzenleyen polis, kanlı bir sigara paketi ile yanan bir sigara buldu. İzmarit üzerinde yapılan inceleme ve Reina’da teröristin bıraktığı silah ve giysilerle yapılan eşleştirme sonucu saldırganın bu adreste kaldığı netleşti. Masharipov, buradan Başakşehir ve Esenyurt’taki adreslere yöneldi.

Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yönetti. Çalışkan, saldırganın tüm bağlantılarının deşifre edilmesi için sağ yakalanması talimatını verdi.



Esenyurt’taki 5 ayrı hücre evine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün tecrübeli operasyon timleri girdi. Kapıların kırılması işlemleri sırasında saldırı ve patlamaya karşı da parça tesirlerini ortadan kaldıran çelik kalkan ve özel örtüler kullanıldı.