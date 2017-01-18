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İşte rakamlarla Reina saldırganının yakalandığı operasyon

Saldırganın yakalandığı evde 197 bin dolar bulundu

18 Ocak 2017 11:11

Reina saldırganı Reina’da 39 kişiyi öldüren Abdulgadir Masharipov’un Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyon ile yakalandı. Operasyonla ilgili rakamlar ortaya çıktı.  

Habertürk'ün derlemesine göre, rakamlarla nefes kesen o operasyon:

7,200 SAAT - Abdulkadir Masharipov'un yakalanması için güvenlik kameralarında incelenen süre.

2,000 POLİS - Teröristi yakalamak amacıyla içinde özel ekiplerin de olduğu polis sayısı.

4 KENT - İstanbul, Konya, Hatay ve İzmir'de operasyonlar gerçekleştirildi.

2,000 İHBAR - Polise yapılan ihbar sayısı.

152 - 4 kentte baskın düzenlenen adres sayısı.

168 - Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı şüphelilerin sayısı(tamamı sınırdışı edildi.)

50 - Operasyonlarda gözaltına alınan vatandaş sayısı.

20 - Ortaya çıkarılarak çökertilen IŞİD hücresi sayısı.

2 - Operasyonla cezaevine gönderilen sayısı.

2 SİLAH 2 DRONE - Silivri hücresinde ele geçirilen malzemeler.

197 BİN DOLAR - IŞİD'in sivil hücresinde ele geçirilen ve örgüte ait olduğu belirtilen para.

5 - Reina teröristi Masharipov'un da yakalandığı Esenyurt'taki 36 No'lu dairede yakalanan kişi sayısı.

IŞİD'li teröristin künyesi

AD: Abdulkadir Masharipov.

KOD ADI: Ebu Muhammed, Horasani Abdulkavi

UYRUK: Tacik asıllı Özbekistan vatandaşı.

DOĞUM YERİ-YILI: Özbekistan/1983 

MEDENİ HALİ: Evli ve 2 çocuk sahibi.

- Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla irtibatlı.

- Afganistan ve Pakistan'da 2 yıl silah eğitimi aldı.

- İran'da 2015'in aralık ayında tutuklanıp 15 gün cezaevinde kaldı.

- Rusça, Arapça, Çince, Türkçe biliyor.

- Türkiye'ye İran üzerinden 2016 yılı ocak ayında yasadışı yollardan giriş yaptığı sanılıyor.

- Konya'dan İstanbul'a geliş tarihi: 16 Aralık 2016

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Abdulgadir MasharipovEsenyurt

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