İşte rakamlarla Reina saldırganının yakalandığı operasyon

Reina saldırganı Reina’da 39 kişiyi öldüren Abdulgadir Masharipov’un Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyon ile yakalandı. Operasyonla ilgili rakamlar ortaya çıktı.

Habertürk'ün derlemesine göre, rakamlarla nefes kesen o operasyon:

7,200 SAAT - Abdulkadir Masharipov'un yakalanması için güvenlik kameralarında incelenen süre.

2,000 POLİS - Teröristi yakalamak amacıyla içinde özel ekiplerin de olduğu polis sayısı.

4 KENT - İstanbul, Konya, Hatay ve İzmir'de operasyonlar gerçekleştirildi.

2,000 İHBAR - Polise yapılan ihbar sayısı.

152 - 4 kentte baskın düzenlenen adres sayısı.

168 - Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı şüphelilerin sayısı(tamamı sınırdışı edildi.)

50 - Operasyonlarda gözaltına alınan vatandaş sayısı.

20 - Ortaya çıkarılarak çökertilen IŞİD hücresi sayısı.

2 - Operasyonla cezaevine gönderilen sayısı.

2 SİLAH 2 DRONE - Silivri hücresinde ele geçirilen malzemeler.

197 BİN DOLAR - IŞİD'in sivil hücresinde ele geçirilen ve örgüte ait olduğu belirtilen para.

5 - Reina teröristi Masharipov'un da yakalandığı Esenyurt'taki 36 No'lu dairede yakalanan kişi sayısı.

IŞİD'li teröristin künyesi

AD: Abdulkadir Masharipov.

KOD ADI: Ebu Muhammed, Horasani Abdulkavi

UYRUK: Tacik asıllı Özbekistan vatandaşı.

DOĞUM YERİ-YILI: Özbekistan/1983

MEDENİ HALİ: Evli ve 2 çocuk sahibi.

- Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla irtibatlı.

- Afganistan ve Pakistan'da 2 yıl silah eğitimi aldı.

- İran'da 2015'in aralık ayında tutuklanıp 15 gün cezaevinde kaldı.

- Rusça, Arapça, Çince, Türkçe biliyor.

- Türkiye'ye İran üzerinden 2016 yılı ocak ayında yasadışı yollardan giriş yaptığı sanılıyor.

- Konya'dan İstanbul'a geliş tarihi: 16 Aralık 2016