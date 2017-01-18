Reina teröristinin yakalandığındaki ilk sözü "Beni öldürmeyin" olmuş

Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden IŞİD'li terörist Abdulkadir Masharipov’un, irtibatlı olduğu 3 Özbek’in Hatay’da yakalanmasının ardından paniğe kapılıp Konya’daki hücreyle temasa geçtiği, sonrasında ise Esenyurt’taki hücre evlerinin tespit edilerek kendisine ulaşıldığı ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy’deki Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden IŞİD'li terörist Abdulkadir Masharipov ve beraberindeki 4 kişi, İstanbul Esenyurt’ta operasyonla yakalandı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ, Müslim Sarıyar, Yusuf Doğan, Neşet Dişkaya'nın haberine göre, katliamın ardından istihbarat birimleri, IŞİD içindeki haber kaynaklarına "Dikkatli olun" uyarısı yaptı. Teröristin yurtdışına kaçabileceği değerlendirilerek sınırda kaçakçılık yapan kişiler yakın takibe alındı.

Hatay polisi, Masharipov’a olay günü ve sonrasında yardım ettiği belirlenen Özbek asıllı 3 kişinin kente geldiğini ve kaçakçılarla temas kurduğu bilgisini aldı. 3 Özbek, Hatay’da yakalanıp İstanbul’a gönderildi.

Konya'daki hücreyle ilk temas yakalattı

Kendisine yardım eden 3 kişinin yakalanması üzerine paniğe kapılan Masharipov, kaçmak için Konya’daki IŞİD hücresi ile irtibata geçti. İstihbarat birimleri, bu iletişimden haberdar oldu. Masharipov’un İstanbul Esenyurt’ta olabileceği 5 adres tespit edildi.

Art arda yapılan baskınlarda, Masharipov ile 1 Iraklı erkek ile Afrikalı 3 kadın yakalandı. Iraklı kişinin evi kiralayan Ali Jameel Mohammed, kadınların ise Senegalli Dina A. (27), Somalili Aysha M. (27) ve Mısırlı Tene Trare (26) olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi. Afrikalı kadınların, IŞİD'e katılacağı öne sürüldü.

Gürültü 20 dakika sürdü

Görgü tanıklarından İlker Atak, binada sesleri duyunca kavga olduğunu düşündüğünü, gürültü ve bağırtıların 20 dakika sürdüğünü söyledi. Atak, “Gürültüye uyandığımda 23.30 sıralarıydı. Kavga olduğunu düşündüm. 155’i arayıp ihbarda bulundum.

Polis önce bir kişiyi dışarıya çıkardı. 20 dakika bağırtı sürdü. Güvenlik kamerası eksiğimiz var. Özel kartla giriş yapılıyor. Son 10 günde siteye çok sayıda siyahi vatandaşın giriş-çıkış yaptığını gördüm” dedi.

Sezer Aras ise zanlıların siteden çıkarılış anını anlattı. Aras, “2 zanlıyı çıkardılar. Site sakinleri dışarıdaydı. İkinci zanlı çıkarılırken zanlıya linç girişiminde bulundular. Yerde sürükleyerek çıkarıyorlardı” diye konuştu.

Yatağın altına saklandı

Operasyon sırasında Abdukadir Masharipov’un yatağın altına saklandığı öğrenilirken, oldukça korktuğu da gözlendi. Terörist, ilk ifadesinde ise saldırıyı nasıl planladığını, nasıl keşif yaptığını, eylem sırasında ve sonrasında neler yaptığını tek tek polise anlattı.

Parmak izleri de tespit edilenlerle uyuştu. Masharipov’un, evde polisleri gördüğü an Türkçe “Öldürmeyin beni” dediği öğrenildi. Teröristin oğlunu başka bir IŞİD hücre evine gönderdiği belirlendi. Masharipov’un karısı ve kızı geçen hafta Pendik’te gözaltına alınmıştı.

Operasyonu çalışkan yönetti

Operasyonu bizzat İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yönetti. Çalışkan, saldırganın tüm bağlantılarının deşifre edilmesi için sağ yakalanması talimatını verdi.

Esenyurt’taki 5 ayrı hücre evine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün tecrübeli operasyon timleri girdi. Kapıların kırılması işlemleri sırasında saldırı ve patlamaya karşı da parça tesirlerini ortadan kaldıran çelik kalkan ve özel örtüler kullanıldı.

20 hücre çökertildi

Masharipov’a ulaşmak için 1 Ocak’tan bu yana İstanbul’daki IŞİD hücrelerine çok sayıda baskın düzenlendi. Polis Esenyurt, Silivri ve Başakşehir’de 20 IŞİD hücresini çökertti.

IŞİD'in Özbek yapılanmasına yönelik İstanbul’un 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, operasyonların sürdüğü öğrenildi

36 numaralı daire

Teröristin 4 gün önce gittiği 36 numaralı daire, Esenyurt’un merkezindeki bir sitede bulunuyor. Dairede 2 oda ve salon içinde bir mutfak yer alıyor. Teröristin kaldığı evin bir odadasında 2 yatak, diğer odada 2 kişilik 1 yatak, salonda ise 2 çekyat bulunduğu görüldü.

Gardırop, içi kadın eşyalarıyla dolu bir valiz, makyaj malzemesi bulundu. Dairede televizyon yoktu. Evde küçük bir masa, açık mutfakta ise bir koli yumurta, reçel, un, tahin ve sıvı yağ dikkat çekti. Dairenin banyosunda ise kullanılmış 6 diş fırçası ve tıraş bıçakları görüldü.

Türkçe not çıktı

Terörist Abdulkadir Masharipov’un Esenyurt’ta yakalandığı ev, dün gazetecilere açıldı. Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci, polisin izniyle o eve girdi.

Reina saldırganı teröristle birlikte 2 tabanca, drone ve 197 bin ABD Doları ele geçirildi. Evde bulunan “Sen çok delisin” ve “Seni seviyorum, Dina” yazılı notlar dikkat çekti.

6 saat inceleme yapıldı

Reina saldırganı Masharipov’un yakalandığı Esenyurt’taki Özyurtlar N’şehir Sitesi E Blok’taki 36 numaralı daire, polis tarafından didik didik arandı ve parmak izi tespiti gerçekleştirildi. Polis, 6 saat evde çalışma yaptı.

Teröristin kaldığı dairede,mutfak ağırlıklı alışveriş listesi de çıktı. Zerde çaldankakule ve kişnişe, "cevz buva” diye yazılmış cevzi bevvaya çeşitli otve baharatlarla pirinç, sarmısak,bisküvi ve dönerin yanı sıra kadın pedi ve saç kremi de listede yer alıyor.