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Reina saldırganının yakalandığı evden notlar: Sen çok delisin!

Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci polisin izniyle o eve girdi

17 Ocak 2017 18:28

Reina saldırganı terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı ev basın mensuplarına açıldı. Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci polisin izniyle o eve girdi. Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD doları dışında, "Sen çok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazılı bir not dikkat çekti.

Reina saldırısını düzenleyen teröristin kaldığı siteye yapılan baskından görüntüler

Televizyon yok

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Özgür Altuncu ve İdris Tiftikci'nin haberine göre, dün geceki operasyonun izlerine taşıyan evde, iki çek yat, iki ayrı yatak, bir buzdolabı, çamaşır makinası ve gardırop dışında başka eşya bulunmuyor.

Gıda malzemesi istiflemişler

Televizyonun bulunmadığı evde, koli koli istiflenmiş yumurtalar ve sıvı yağ tenekeleri ilk dikkat çeken detaylar. Neredeyse 1 ay önce yapılan alışverişin ayrıntılı fişi, eve toplu gıda alımının yapıldığını, sık sık dışarı çıkılmadığını gösteriyordu. Buzdolabında dondurulmuş tavukla birlikte artık rengi değişen meyveler o son alışverişten kalma.

Kadın malzemeleri

Ayrıca evde, yakalanan kadınlara ait makyaj malzemeleri, kadın giysileri ve saç düzleştirici saç maşası da yer alıyor.

Tül yerine güneşlik

Evin tüm odalarında tül yerine güneşlik bulunması da evdekilerin görünmemek için başvurdukları yöntemlerden biriydi. Evin tüm pencerelerinde güneşlik bulunuyor.

Yedek ampuller

Evde kalanlar dışarı çıkmamak için çok sayıda yedek ampul bile almışlar. Bir dolapta bulunan 5 yedek ampul de dikkat çekici.

İlginç not: Sen çok delisin

Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında , Libya ve Irak paraları ile bozuk eurolar da evin farklı bölümlerinde bulundu. "Sen çok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazılı bir notta evdeki dikkat çeken ayrıntılardan.

Komşuları operasyondan sonra teröriste saldırmışlar

Teröristin yakalandığı 36 numaralı dairenin alt katında oturan Fikret Atar dün gece yaşananları anlattı. Atar, teröristin yakalandığını anladıkları an komşularıyla birlikte kendisine tepki gösterdiklerini, kendisin de bir tekme attığını söyledi. Atar, tepkinin polis tarafından engellendiğini de belirtti.

Sitede güvenlik kamerası bulunmuyor

Fikret Atar daireler satıldığında kendilerine sitede güvenlik kamera sisteminin kurulacağının söylendiğini ancak bunun bugüne kadar yapılmadığını söyledi. Atar'ın anlatımına göre sitede yönetime başvurulmasına rağmen güvenlik kamerası sistemi bulunmuyordu.

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