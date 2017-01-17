İl emniyet müdürü risk aldı; Reina saldırganı sağ yakalandı

İstanbul'da Reina saldırısını düzenleyen teröristin sağ alındığı operasyonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Saldırganın sağ alınması için, İl Emniyet Müdürü talimatıyla sivil polislerin adrese girdiği ve 20 dakikalık mücadele yaşandığı öğrenildi. Reina saldırganının istihbaratı alınınca İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın ilk talimatının, "Sağ olarak ele geçirilecek" olduğu belirtildi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, Ortaköy Reina’daki yılbaşı gecesi 39 kişinin katledildiği 71 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası terörist sağ olarak yakalandı. Saldırganın sağ yakalanmasının İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla gerçekleştiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, operasyondan 3 gün önce ev belirlendi. Esenyurt’taki lüks sitede bulunan adres izlemeye alındı. Dr. Mustafa Çalışkan olayın arka planının aydınlatılması için saldırganın sağ alınması gerektiğini belirtti. Operasyon öncesi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) birimleri ile toplantı yapıldı.

Elde edilen bilgiler değerlendirildi. Teröristin sağ alınması için riskler değerlendirildi. Tüm risklere karşın teröristin sağ alınmasının önemli olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu görevi yapmak için TEM Operasyon Timi’nden özel ekip oluşturdu. Sivil ekipler, operasyon startı ile 23.40’da adrese girdi. Saldırgan polise direnmeye çalıştı. Ekiplere vurmaya çalışan katil, tüm çabalarına karşı etkisiz hale getirildi.

Başarılı operasyon sonrasında yakalanan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.