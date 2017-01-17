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"Reina saldırganını yakalamak için 100 bin saat görüntü izlendi"

Saldırganı yakalamak için özel ekip kuruldu

17 Ocak 2017 10:28

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin yakalanması Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi. Üst düzey emniyet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, özel ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptığı takiple örgüte ait çok sayıda uyuyan hücreyi belirlediği öne sürüldü.

Teröristin saldırı sonrası kaçış rotası

TEM ekipleri saldırganın izini İstanbul'a geldiğin günden itibaren detaylı olarak inceledi. Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin saldırıya giderken Zeytinburnu'ndan taksi ile yola çıktığını belirleyen polis, Beşiktaş'ta katliamı gerçekleştirdikten sonra yaralıların arasında dışarı çıktıktan sonra birinci taksiye binerek yaklaşık 300 metre gittikten sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple taksiden indirildiğini tespit etti.

Bir süre yürüyen saldırgan kaçış rotasında ikinci kez taksiye binerek Zincirlikuyu'ya geldiği ve burada da henüz belirlenemeyen bir sebeple tekrar taksiden indiğini belirledi. Saldırıdan kısa süre sonra üçüncü defa taksiye binen saldırgan Zeytinburnu'nda bulunan bir lokantaya geldiği tespit etti. Saldırıdan sonra 2 gün Zeytinburnu'nda kalan saldırganın daha sonra Esenyurt'ta bulunan eve giderek burada uzun süredir kaldığını belirledi.

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