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Reina saldırganının yakalanmasının ardından Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon

Operasyonun, IŞİD'e karşı yapılan en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade ediliyor

17 Ocak 2017 05:18

İstanbul Esenyurt’ta IŞİD’i hücre evi olduğu belirtilen bir eve düzenlenen operasyonda Reina saldırısını gerçekleştiren Özbek asıllı  Abdulkadir Masharipov  ile yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.  Baskının ardından İstanbul ve Ankara'da IŞİD'e karşı çok büyük bir operasyonun eş zamanlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda IŞİD üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu operasyonun, IŞİD'e karşı yapılan en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade ediliyor.

 

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