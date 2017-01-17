Reina saldırganı yakalandı

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan dünyaca ünlü gece kulübü Reina'ya silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişiyi öldüren IŞİD'li 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta Kırgız olduğu belirtilen bir arkadaşının evinde saklanırken yakalandı.

Reina katliamcısının, yakalandığı evin Ebu Muhammed kod adlı bir IŞİD üyesine ait olduğu belirtildi. Reina saldırısını gerçekleştiren Masharipov'un olayın gerçekleştiği ilkgünden bu yana aynı evde saklandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Özbek asıllı terörist Esenyurt bölgesinde bir süredir takip altındaydı. Güvenlik güçleri, Masharipov'un başka bir kişiyle bağlantı kurması bekliyordu.

İşte Reina katliamcısının yakalandığı evin içinden ilk görüntüler

Büyük gizlilik içinde yürütülen operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Terörist arkadan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan Masharipov'un yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden sonra Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlının sorgusunun başladığı öğrenildi.

Saldırganın ilk görüntüleri:

Reina saldırısını düzenleyen teröristin kaldığı siteye yapılan baskından görüntüler:

İşte Reina saldırganı teröriste yönelik operasyonun tüm detayları...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından Ortaköy'deki gece kulübü saldırganının yakalanması için yürütülen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Terörist Masharipov'un yakalanması için art arda operasyonlar düzenlendi. Polisin eve girdiği anda teröristin yatağın yanına saklanmaya çalıştığı, kısa süreli bir arbede yaşandığı öğrenildi. Reina saldırganının Abdulkadir Masharipov’un gözaltına alınmamak için özel harekat polislerine direnmeye çalıştığı iddia edildi.

ATV'nin haberine göre teröristin polis ekipleri gelince 2+1 evin yatak odasındaki yatağın yanına saklanmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu sırada kısa süreli bir arbede yaşandı ve terörist gözaltına alındı.

5 kişi gözaltına alındı

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Reina saldırganının yakalandığı evde kendisiyle birlikte dört kişi kişinin daha yakalandığı ifade edildi. 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların Somali, Senagal ve Mısır vatandaşı olduğu belirtildi.

Kadınların IŞİD'e katılmak geldikleri ve hücre evine çevrilen Esenyurt'taki dairede bir süredir kaldıkları belirtildi. Ayrıca 3 kadının bu eve alınmasının arka planında uyruklarının Reina operasyonu kapsamında dikkat çekmeyecek olmasi olduğu öne sürüldü. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra İstanbul emniyetine götürüldü.

Üç kadın şüphelinin sağlık kontrolünde geçirileceği hastanede önlem alındı. Hasta giriş çıkışına izin verilmedi.

Afganistan'da eğitim almış

Abdülgadir Masharipov'un Afganistan'da eğitim aldığı ve İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi. Masharipov'un, Arapça, Özbekçe, Çince ve Rusça olmak üzere 4 dil bildiği bildirildi

Görgü tanığı operasyonu anlattı

Reina saldırısının yakalandığı sitedeki görgü tanığı olay anını anlattı.

Operasyon anında site girişinde bulunan Sezer Aras isimli bir vatandaş zanlıların siteden çıkarılış anını anlattı. Özel hareket polislerinin düzenlediği operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin çıkarıldığın aktaran Aras "İki zanlıyı çıkardılar. Site sakinleri dışarıdaydı. İkinci zanlı çıkarılırken zanlıya linç girişiminde bulundu. Yerde sürükleyerek çıkarıyorlardı" diye konuştu.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, IŞİD'li teröristin yakalanmasıyla ilgili sabah saat 10:30'da açıklama yaptı.​ Saldırganın Özbekistan vatandaşı olduğunu belirten Vali Şahin, "Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de bizdekiyle aynı çıkmıştır. Şimdi izah edebileceklerimiz bunlar" diye konuştu. Vali, saldırganın IŞİD üyesi olduğunun "net" olduğunu belirterek "Ocak ayında illegal giriş yapılmış, Doğu sınırlarımızdan yapıldığına yönelik tahliller var" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan mesaj

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişlieri Bakanı Süleyman Soyluyu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti. Çavuşoğlu, "Reina saldırganını ele geçiren, başta Bakanımız Süleyman Soylu'ya emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Eş zamanlı operasyonların sürüyor



Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.

16 gündür aranıyordu

Katliam sonrasında Zeytinburnu’nda ailesiyle kaldığı eve giderek 4 yaşındaki oğlunu yanına alıp kayıplara karışmıştı. Teröristin izini süren polisler, Zeytinburnu ve İzmir’de operasyonlar düzenlemiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Türkiye'ye ne zaman geldi?

Basına yansıyan haberlere göre, zanlının Konya'da gözaltına alınan eşi, ifadesinde 20 Kasım'da Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Türkiye'ye nereden geldikleri konusunda ise birbiriyle çelişkili bilgiler bulunuyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da dile getirilen ülkeler arasında Suriye de bulunuyor.

Zanlının, Reina'ya uzanan yolculuğu güvenlik kamerası kayıtları aracılığıyla belirleniyor. Bu görüntülerin kronolojik olarak ilki 15 Aralık'ta Konya otobüs terminalinde bilet alırken kaydedildi.

Hürriyet gazetesinin haberinde, zanlının, saldırının emrini veren kişiyle birlikte İstanbul'a seyahat ettiği ve burada bir eve yerleştirildiği söyleniyor. Bu kayıttaki ikinci kişinin kimliği de açıklanmış değil.

İstanbul'da ne yaptı?

Uyruğu henüz açıklanmayan zanlının, 15 Aralık tarihi ile saldırıyı gerçekleştirdiği 31 Aralık tarihi arasında ne yaptığına ilişkin somut bir bilgi bulunmuyor.

Saldırı günü ne yaptı?

Önce Laleli'de bir döviz bürosunda olduğu belirlenen zanlının, aynı gün gündüz saatlerinde tespit edildiği ikinci yer ise Başakşehir'de bulunan bir market.

Güvenlik kamerası, zanlıyı saldırıdan yaklaşık 10 saat önce Başakşehir'de marketten para üstü almak için beklerken kaydediyor.

Ardından Zeytinburnu'nda güvenlik kamerası tarafından tespit edilen zanlı, saat 22.49'da evinden çıkıyor. Sokakta bir süre dolaşan zanlı, daha sonra kamera kaydından çıkıyor.

Yeni yıla kısa bir süre kala kameralara bir kez daha yansıyan zanlı, saldırı öncesi kullandığı son taksi ile Ortaköy'e gidiyor.

Saldırının ardından yeniden bir taksiye bindiği düşünülen zanlı bu kez Kuruçeşme'nin ara sokaklarında yürürken görünüyor. Bu arada bir otoparka giren zanlı, otoparkçının onu fark etmesinin ardından buradan ayrılıyor.

Ajansların haberlerine göre, zanlı bundan sonra bir taksiye biniyor ve Zeytinburnu'na gidiyor.

Aynı haberlerde, Zeytinburnu'nda saldırıdan sonra operasyon düzenlenen bir evin arka sokağında bir Uygur lokantasının kapısını çaldığı ve lokanta içerisinde uyuyan bazı çalışanları uyandırarak onlardan aldığı para ile taksi şoförünün ücretini ödediği aktarılıyor.

Operasyonlar ne aşamada?

Zanlının yakalanması için düzenlenen operasyonlar kapsamında son olarak İzmir'de 20, İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

Saldırı zanlısının Zeytinburnu'na dönüşte kullandığı taksi parasını aldığı iddia edilen 7 Doğu Türkistan uyruklu lokanta çalışanı gözaltında.

Saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik İzmir'de gece saatlerinde 4 adrese operasyon düzenlendiğini ve 20 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında, Dağıstan, Doğu Türkistan ve Suriye uyruklu şüpheliler de bulunuyor. Öte yandan gözaltına alınanlara ev kiralayan iki emlakçı da gözaltına aldı.

Zanlının yurt dışına kaçma ihtimali üzerine Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda güvenlik önlemlerini arttırdı, yola kapan kurdu.

16 Ocak Pazartesi akşamı ise İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Reina'da yeni yıl ın ilk saatlerinde düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında Lübnan, Kanada, Fas, İsrail gibi farklı ülkelerin vatandaşları ve Türk vatandaşları da bulunuyor.