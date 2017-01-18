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Reina saldırganının yakalandığı evi o kiralamış!

Dairenin 15 Ağustos 2016’da 6 aylığına, aylık 750 TL’den kiralandığı ortaya çıktı

18 Ocak 2017 15:56

Reina saldırganının yakalandığı dairenin 15 Ağustos 2016’da 6 aylığına, aylık 750 TL’den kiralandığı ortaya çıktı. Daireyi kiralayan ise operasyon sırasında aynı evde yakalanan Iraklı Ali Jameel Mohammed.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ev sahibinin de yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Dairenin sahibi Nurullah Zaki Haser evini kiralaması için Esenyurt’taki bir inşaat firmasına anahtar bıraktı. Firma da evi 1500 TL depozito, 750 TL peşinat ve aylık 750 TL karşılığında 6 aylığına Ali Jameel Mohammed’e kiraladı. Site yönetimine de bu kontrat teslim edildi. Site, kiracılara elektronik giriş kartları verdi.

Söz konusu evi kiralayan Iraklı Ali Jameel Mohammed, Reina saldırganının yakalandığı evde gözaltına alınmıştı.

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