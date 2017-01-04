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Reina saldırganının Konya'daki otogar görüntüleri ortaya çıktı

Saldırganın Konya'da bileti Ebu Muhammed ismiyle aldığı öğrenildi

04 Ocak 2017 01:55

İstanbul'un Ortaköy semtindeki Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesi silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne ve 65 kişinin de yaralanmasına yol açan, Kırgızistan uyruklu olduğu ifade edilen saldırganın Konya'daki bir otogarda çekilmiş görüntüleri yayınlandı. Salgırganın bileti Ebu Muhammed ismiyle aldığı öğrenildi.

İstanbul'daki ünlü Reina Kulübü'ne saldırı düzenleyen teröristin 15 Aralık günü Konya Şehirlerarası Terminaline geldiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

 

Konya otogarına tek başına gelmiş 



Görüntülerde teröristin rahat tavırlarla yürüyerek elleri cebinde geldiği, yanında eşya, çanta veya başka bir kişinin olmadığı görüldü. Teröristin aynı gün otobüsle İstanbul'a gittiği belirtildi.

 

Kasım ayında Konya'ya gelmiş

 

Saldırganın Kasım ayı sonunda Konya'ya geldiği ve 15 Aralık'ta ayrıldığı öğrenildi. Konya Otogarı'nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın tek başına rahat tavırlarla yanında hiçbir eşya olmadan elleri cebinde yürüyerek otogara geldiği görülüyor.

Eşi gözaltında

 

Soruşturmanın tehlikeye uğramaması için ismi gizli tutulan saldırganın eşi ve diğer bazı kişilerin Konya'da göz altında bulunuyor. Saldırganın Konya'da ikamet ettiği belirtilmişti.



 

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