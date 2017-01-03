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Reina saldırısında yaşamını yitiren sporcu Elias Wardini Beyrut'ta defnedildi

Saldırıda 3 Lübnan vatandaşı yaşamını yitirmişti

03 Ocak 2017 20:06

İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina'da yılbaşı gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden turistler, ülkelerinde toprağa veriliyor. Reina'da yaşamını yitiren üç Lübnanlı'dan biri olan Elias Wardini, başkent Beyrut'taki törenle sonsuzluğa uğurlandı. Kilisedeki törende Wardini'nin kardeşi Mirna, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Mirna Wardini cenaze taşınırken elinde kardeşinin Arapça 'Hiçbir zaman unutmayacağız' yazan fotoğrafıyla yürüdü.

Elias Wardini sporcuydu ve özel antrenör olarak çalışıyordu. Kişisel Instagram hesabında, son olarak yine Reina'da hayatını kaybeden Rita Chami ile İstanbul'dan fotoğraflarını paylaşmıştı.

Saldırıda yaralanan Lübnan vatandaşları da dün akşam başkent Beyrut'a götürüldü. Kurbanları havalimanında Başbakan Saad Hariri karşıladı.

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