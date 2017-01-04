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Canlı yayında “Reina gibi tarayacağım” diyen kişi serbest!

Polis, paylaşımda "suç unsuru" bulamadığını belirtti

04 Ocak 2017 00:20

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan kişi, "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" dediği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen kişinin paylaşımında suç unsuru bulunmadığı söylenerek serbest bırakıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bir kafede sosyal medyadaki bir program üzerinden canlı yayın yapan İlker G, iddiaya göre "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" dedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kafeye gelen polis ekipleri, İlker G'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, yapılan incelemede, sosyal medyada suç unsuru taşıyan herhangi bir paylaşımda bulunmadığı söylenerek serbest bırakıldı.

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