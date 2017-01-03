"Reina saldırısının faili" olduğu iddia edilen Kırgız: Saldırgana benzediğim için gözaltına alındım

TRT World, 'Reina saldırısı' failinin 28 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Iakhe Mashrapov olduğunu öne sürdü. TRT World'ün tüm dünyaya İngilizce olarak duyurduğu haber yanlış çıktı. Haberi silen TRT World sosyal medya paylaşımlarını da kaldırdı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Polis kaynaklarına dayandırılarak yapıldığı belirtilen haberde "Kırgızistan vatandaşı olan saldırgan, kasım ayında Kırgızistan’dan Türkiye’ye girdi ve aynı zamanda Suriye’de IŞİD saflarında eğitim gördü" diye belirtildi. Hakkında yapılan ‘Reina saldırısının faili’ haberlerinden sonra Iakhe Mashrapov, Kırgız medyasına konuştu. Mashrapov, pasaportunun medyada ‘terör saldırısının faili’ şeklinde sunulmasıyla ilgili konuştu ve tüm iddiaları yalanladı.

Kırgız gazete Turmush’a konuşan Mashrapov, Türkiye’deyken polis tarafından ‘saldırgana benzerlik’ sebebiyle gözaltına alındığını ve sorgulandığını belirtti. Yahya Mashrapov, şu ifadeleri kullandı:

"1 Ocak’ta Bişkek’ten İstanbul’a uçtum. Ticaretle ilgili davaları tamamladım. Sonra İstanbul havaalanına geldim ve uçağa bindim. Kolluk görevlileri beni uçaktan çıkarttı ve beni birkaç saat sorguladılar. Yılbaşı gecesindeki terör saldırısıyla bağlantılı olarak sorgulanacağım açıklandı. Fotoğrafımın saldırgana benzediğini belirtip, özür dileyerek beni başka bir uçağa bindirdiler."

Kırgızistan Büyükelçiliği: O kişi fail değil

39 kişinin ölümü ile sonuçlanan Reina baskınının faili olduğu gerekçesiyle pasaportu ve resmi internette dolaşan Kırgızistanlı kişinin olayla ilgisinin olmadığı açıklandı.

Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Meder Abakirov tarafından yapılan yazılı açıklamada "Iakhe Mashrapov adlı şahıs, 3 Ocakta 07.00 sıralarında Türkiye'den gelerek Bişkek 'Manas' havalimanına inmiştir. Oradan da havalanarak Oş'a 09.00'da inmiştir. 1988 doğumlu Iakhe Mashrapov'u doğum yeri olan Kara-Su'da polis görevlileri sorguya çektiler. Neticede onun terörle ilgisi olmadığı anlaşıldı. İstanbul'da terör olayı olduğu gün kendisi Kırgızistan'da idi" denildi.

Mashrapov'un Kırgızistanlı gazetecilere verdiği röportajı da yayınlayan Kırgızistan Büyükelçiliği, Mashrapov'un "1 Ocakta Bişkek'ten İstanbul'a hareket etmiştim. Ticaretle ilişkili işlerimi bitirdikten sonra havalimanına geldim. Uçağa bindiğimde Türk polisleri beni yakalayarak 1 saat sorguya çektiler. Onun için Bişkek uçağı 1 saat tutuldu. Sonunda polisler terör olayıyla ilgili sorguya çektiklerini ve zanlıya bir az benzediğimi söyleyerek özür dileyerek yolcu ettiler" sözlerine yer verdi.