Reflü sandığınız hastalık kanser olabilir!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Ersoy, reflü hastalığı bulunan kişilerin tedavilerini son derece ciddiye alarak tamamlamaları gerektiğini belirterek, doktora gitmek yerine kulaktan dolma önerilerle ilaç kullanılmaması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ersoy, özellikle reflü hastalığında kullanılan yanlış mide ilaçlarının yemek borusu kanserlerinin tüm bulgularını maskeleyip tanıyı geciktirerek kansere sebebiyet verebileceğini kaydetti.

Yemek borusu kanserlerinin görülme sıklığının dünya genelinde hızla artıp 6. sıraya yükseldiğine dikkat çeken Ersoy şöyle konuştu: Yemek borusu alt ucunda görülen bu kanserlerin öncül bulguları, tıpkı reflü hastalığındaki gibidir. Her insanda zaman zaman görülen geğirti ve mide yanmaları ile başlayabilir. Hastalık ilerlemeye başladıktan sonra göğüs duvarı altında yanma, ağza acı-ekşi su gelmesi, geğirti, yutma güçlüğü, kuru öksürük, farenjit gibi bulgularla seyreder. Diğer bir grup hasta da tekrarlayan boğaz enfeksiyonları nedeni ile kulak burun boğaz uzmanlarına başvurur. Yani bulgular masumane reflü hastalığı bulguları gibidir.

Yaşam süresini kısaltabilir

Prof. Dr. Emin Ersoy, hastalığın yemek borusu dışına çıkarak, komşu dokulara doğru ilerlemesi durumunda ciddi yutma güçlüğü, kilo kaybı gibi nedenlerle zorunlu olarak doktora gittiklerinde ise hastalığın çok ilerlemiş, tedavisi güçleşmiş ve beklenen yaşam süresi kısalmış bir tablo ile karşı karşıya kalındığını ifade etti.