Yapılan bir araştırmaya göre dar kıyafetler reflü ve kısırlığa yol açıyor. Özellikle erkeklerin dar kıyafetler giymesi spermlere zarar veriyor. Sentetik ve dar kayafetlerin vücudun ısısnı artırması nedeniyle spermler ölüyor.

Uzmanlar nano teknoloji ve sentetik tekstil ürünleri cilt sorunlarına da yol açabildiğinden yüzde yüz yün veya yüzde yüz pamuk tercih edilmesi ve bol kıyafetler giyilmesini önerirken, Doç. Dr. Kemal Karakaya, reflüye karşı dar elbiseler giyilmemesi ve kemerin sıkılmaması gerektiğini söyledi. Batı tipi yaşam sürenlerde reflüye daha sık rastlandığına dikkat çeken Karakaya, mideyle yemek borusu arasındaki önleyici mekanizmanın bozulmasıyla mide içindeki sıvı ve asitin yemek borusuna kaçtığını belirtti.

Toplumun yüzde 5’inde reflü şikâyeti görüldüğünü kaydeden Karakaya, “Özellikle pantolonların kemer kısımları sıkı olmasın. Kemerle karnı sıkıştırdığınızda mideye baskı oluşturacak ve mide içeriğinin yemek borusuna doğru çıkmasına sebep olacaktır. Bu da başlı başına reflü sebebidir.” şeklinde konuştu.

gidahareketi.com'da yer alan habere göre, uzun süreli reflünün yemek borusu kanserine neden olduğunu belirten Karakaya, “Reflü geliştiğinde ilk olarak yemek borusu mukozasında yangı ortaya çıkar. Ağza acı su gelmesi, yanma, göğüs kemiği arkasında sıkışma hissi ve buna benzer şikâyetlerde mutlaka hekime başvurulmalıdır. Uzun süreçte bu alanda ülserleşme, darlıklar, kanayan alanlar ortaya çıkabilmektedir. Tedavi edilmeyen olgularda uzun dönemde yemek borusunun alt kısmında kanserler gelişebilmektedir.” dedi.