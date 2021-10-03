Redd grubunun solisti de Altın Kelebek adaylığından çekildi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Opera sanatçısı <strong>Güvenç Dağüstün</strong> ve gazeteci <strong>Candaş Tolga Işık'ı</strong>n ardından, Redd grubunun solisti <strong>Doğan Duru</strong> da Hürriyet'in düzenlediği yarışmadan çekildiğini duyurdu.</p>\n<p>Sosyal medya hesabından çekildiğini duyuran Duru, Dağüstün’ün ‘çekilme’ açıklamasını paylaşarak, "B<em>en de adaymışım Güvenç üşenmemiş ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim</em>" ifadelerini kullandı.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/10/1633255204089-ekran-resmi-2021-10-03-12.25" alt width="660" height="579" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/candas-tolga-isik-hurriyet-in-altin-kelebek-odulleri-nden-cekildi,982544" target="_blank" rel="noopener">Candaş Tolga Işık, Hürriyet'in Altın Kelebek Ödülleri'nden çekildi</a></strong></p>\n<p class="p4"><strong>TIKLAYIN | </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/guvenc-dagustun-hurriyet-gazetesinin-durdugu-yer-ortada-altin-kelebek-adayligindan-cekiliyorum,982495" target="_blank" rel="noopener"><strong>Güvenç Dağüstün: Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortada, Altın Kelebek adaylığından çekiliyorum</strong></a></p>\n<p class="p3"> </p>\n</body>\n</html>