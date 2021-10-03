T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Redd grubunun solisti de Altın Kelebek adaylığından çekildi

03 Ekim 2021 12:51

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık'ın ardından, Redd grubunun solisti Doğan Duru da Hürriyet'in düzenlediği yarışmadan çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından çekildiğini duyuran Duru, Dağüstün’ün ‘çekilme’ açıklamasını paylaşarak, "Ben de adaymışım Güvenç üşenmemiş ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Candaş Tolga Işık, Hürriyet'in Altın Kelebek Ödülleri'nden çekildi

TIKLAYIN |  Güvenç Dağüstün: Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortada, Altın Kelebek adaylığından çekiliyorum

 

Altın KelebekReddgrupsolistçekildiadayGüvenç Dağüstün
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24