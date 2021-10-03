Redd grubunun solisti de Altın Kelebek adaylığından çekildi

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık'ın ardından, Redd grubunun solisti Doğan Duru da Hürriyet'in düzenlediği yarışmadan çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından çekildiğini duyuran Duru, Dağüstün’ün ‘çekilme’ açıklamasını paylaşarak, "Ben de adaymışım Güvenç üşenmemiş ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim" ifadelerini kullandı.

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