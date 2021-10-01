Candaş Tolga Işık, Hürriyet'in Altın Kelebek Ödülleri'nden çekildi

Hürriyet'in Altın Kelebek Ödülleri adaylarından olan Candaş Tolga Işık, adaylıktan çekildiğini "Birçok kanalda meslektaşlarım reyting rekorları kırarken hiçbirinin aday dahi gösterilmemesi adil bulmuyorum" söyleriyle duyurdu.

Sanatçı Güvenç Dağüstün'ün "En İyi Erkek Şarkıcı" dalında aday gösterildiği Hürriyet Gazetesi'nin Altın Kelebek Ödülleri'nden çekildiğini açıklamasının ardından Gazeteci Candaş Tolga Işık da adaylıktan çekilme kararı verdiğini sosyal medyada yaptığı açıklama ile duyurdu.

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Işık, yaptığı açıklamada, "Halk TV'den Tele 1'e birçok kanalda meslektaşlarım reyting rekorları kırarken hiçbirinin aday dahi gösterilmemesini adil bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Altın Kelebek Ödülleri'nden çekildiğini Işık şu sözlerle açıkladı:

"Hürriyet Altın Kelebek ödüllerine başta 'haber program' olmak üzere birkaç dalda aday gösterilmişim. Ancak Halk TV'den Tele 1'e birçok kanalda meslektaşlarım reyting rekorları kırarken hiçbirinin aday dahi gösterilmemesi adil bulmuyorum. Kıymet verip oy veren herkese çok teşekkür ederim ancak böyle bir ödülü de adaylığı da kabullenmem ve kabul etmem söz konusu değildir."