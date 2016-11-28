Real Madrid arayı açıyor, Leigzip fırtınası dinmiyor; Avrupa liglerinde bu hafta

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Leipzig, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Nice haftayı lider kapadı.

Chelsea zirvede, ManU 11 puan geride

Sezona kötü başlayan Chelsea, yükselişini, Premier Lig'in 13. haftasındaki Londra derbisinde de sürdürdü. Konuk ettiği Tottenham'ı 1-0 geriden gelerek 2-1 yenen ve ligdeki ilk mağlubiyetini yaşatan Chelsea, üst üste 7. galibiyetini aldı.

Zirve takipçilerinden Liverpool, Sunderland'i 2-0, Manchester City, Burnley'i deplasmanda 2-1, Arsenal de Bournemouth'u 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti.

Son 6 haftada sadece bir galibiyeti bulunan Manchester United'da ise West Ham United'la da 1-1 berabere kaldı ve zirvenin 11 puan gerisine düştü.

Chelsea'nin 31 puanla lider olduğu ligde Liverpool ve Manchester City 30'ar, Arsenal ise 28 puan topladı.

Real Madrid farkı açıyor

La Liga'nın 13. haftasına lider giren Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Sporting Gijon karşılaşmasında zorlanmasına rağmen Cristiano Ronaldo'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son 6 maçını da kazanan Madrid kulübü, yenilmezliğini sürdürdü.

Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ın yüksek ateş nedeniyle kadroya alınmadığı Real Sociedad karşılaşmasından 1-1 beraberlikle döndü.

Zirve takipçilerinden Sevilla, Valencia'yı 2-1 ile geçerek lig ikincisi Barcelona'yı yakaladı. Osasuna'yı deplasmanda 3-0 yenen Atletico Madrid de hanesine 3 puan yazdırdı.

Puanını 33'e yükselten Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı. 27 puanlı Sevilla üçüncü, 24 puanı bulunan takımlardan Atletico Madrid ise dördüncü sırada yer aldı.

Leigzig doludizgin

Bundesliga'nın sürpriz takımı Leipzig, ligin 12. haftasının açılış maçında konuk olduğu Freiburg'u 4-1 mağlup etti. Peş peşe yedinci galibiyetini alan Leipzig, bu sezon ilk defa mücadele ettiği birinci ligdeki namağlup unvanını da korudu.

Liderliği geçen hafta kaptıran Bayern Münih, ağırladığı Bayer Leverkusen'i 2-1 yendi. Bayer Leverkusen'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının tek golünü kaydetti.

12 hafta sonunda 30 puan toplayan Liepzig, Bayern Münih'in 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Bu iki takımı, 24'er puanlı ekiplerden Hertha Berlin ve Eintracht Frankfurt izliyor.

Juventus yaralı, Roma takipte

Serie A'nın liderlik koltuğunda oturan Juventus, ligin 14. haftasında, deplasmanda oynadığı Genoa mücadelesini 3-1 kaybetti ve ligdeki 3. yenilgisini aldı. Müsabakada Juventus'un Brezilyalı sağ beki Dani Alves'in sol ayak fibula kemiği kırıldı.

Maçlarını kazanan Roma, Milan, Lazio ve Atalanta, Juventus'un puansız geçtiği haftayı karlı kapadı. Roma, Pescara'yı 3-2, Milan, konuk olduğu Empoli'yi 4-1, Lazio, deplasmanda Palermo'yu 1-0, Atalanta da deplasmanda Bologna'yı 2-0 yendi.

Ligde 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Juventus, Roma ve Milan'ın 4, Lazio ve Atalanta'nın 5 puan önünde bulunuyor.

PSG ve Monaco lidere yaklaştı

Lider Nice, Ligue 1'in 14. haftasında, evinde Bastia ile 1-1 berabere kaldı. Nice bu sonuçla son 3 haftada 2. kez puan kaybı yaşadı.

Son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lyon'u 2-0 mağlup etti. PSG'nin 2 golüne de imza atan Uruguaylı forvet oyuncusu Edinson Cavani, ligdeki 12. karşılaşmasında 13. golünü kaydetti.

Ligin bir diğer iddialı takımı Monaco ise sahasında Marsilya'yı 4-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Nice, 33 puanla liderliğini sürdürdü. 32'şer puanı bulunan ekiplerden Monaco ikinci, PSG ise üçüncü sırada yer aldı.