Leipzig fırtınası dinmiyor

Bundesliga'da 12. haftanın açılış maçında lider RB Leipzig, deplasmanda Freiburg'u 4-1 yenerek, en yakın takipçisi Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Leipzig'in gollerini 2. dakikada Naby Keita, 21 ve 35. dakikada Timo Werner ve 79. dakikada Marcel Sabitzer attı.

Freiburg'un tek golü 15. dakikada Florian Niederlechner'den geldi.

Ligde 30 puanla liderliğini sürdüren RB Leipzig, ilk kez mücadele ettiği Bundesliga'da yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Freiburg ise 15 puanda kaldı.