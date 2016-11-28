Dani Alves'in ayağı kırıldı

Juventus, Serie A'nın 14. haftasındaki Genoa maçında, sağ beki Dani Alves'in sol ayak fibula kemiğinin kırıldığını açıkladı.
Öte yandan açıklamada, defans oyuncusu Leonardo Bonucci'nin de sol kalçasında travma görüldüğü belirtilirken, iki futbolcunun bugün detaylı kontrolden geçeceği kaydedildi.
Juventus'un, Serie A'nın 14. haftasında deplasmanda Genoa'ya 3-1 mağlup olduğu maçta Dani Alves, Genoalı futbolcu Lucas Ocampos'un tekmesiyle yerde kalmış ve oyun dışına çıkarılmıştı.
Juventus 3 değişiklik hakkını kullandığı için 79. dakikadan sonra 10 kişi mücadele etmişti.