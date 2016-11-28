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Spor

Barcelona'nın Sociedad kâbusu sürüyor

10 yıldır yenemediği Real Sociedad deplasmanında iki puan bırakan Barcelona, Real Madrid'in 6 puan gerisine düştü

28 Kasım 2016 11:30

İspanya La Liga'da 1-1 biten Real Sociedad karşılaşmasında Barcelona'nın tek gole Lionel Messi'den geldi.

İspanya La Liga’nın 13. haftasında Barcelona, uzun yıllardır deplasmanda yenemediği Real Sociedad’a konuk oldu. Estadio de Anoeta’da hem bu kâbusa son vermek hem de Real Madrid’in kazandığı haftada kayıp yaşamak istemeyen Barça, başarılı olamadı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Real Sociedad 53. dakikada Willian Jose ile 1-0 öne geçti. Jose penaltı noktasının hizasından yaptığı kafa vuruşunda Pique’nin müdahalesine rağmen golü buldu.

Barcelona bu gole 6 dakika sonra cevap verdi. Neymar’ın taşıdığı topta Messi ceza sahasında yaptığı sert vuruşla maça 1-1’lik dengeyi getirdi.

Bu sonucun ardından Real Sociedad 23 puanla 5. sıraya yükseldi. Barcelona ise El Clasico öncesinde 27 puanla 2. sırada yer alarak Real Madrid’in 6 puan gerisine düştü.

 


10 yıldır kazanamıyor

 

Barcelona’nın Anoeta’da en son aldığı galibiyet 2006/2007 sezonundaydı. Iniesta ve Eto’o’nun golleriyle Real Sociedad’ı 2-0 yenen Barça, bu akşamki beraberlikle birlikte üst üste 8. kez zorlu deplasmandan galibiyet çıkaramadı.

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