Rasulayn'da çatışmalar yeniden başladı

Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'da bayramda ara verilen çatışmalar yeniden başladı.
Sınırı aşan mermiler nedeniyle 4 kişinin öldüğü Ceylanpınar'dan da duyulan silah sesleri yine tedirginliğe yol açtı.
Suriye'nin Rasulayn İlçesi'nde geçen 16 temmuz'da, El Nusra Cephesi ile PKK'nın Suriye kolu PYD güçleri arasında başlayan çatışmalar bayram nedeniyle durmuştu.
Ancak bayram süresince ara verilen çatışmasızlık durumu bitti. Bölgede patlama ve silah sesleri duyulurken çatışma ortamı Ceylanpınar'da tedirginliğe yol açtı.
Çatışmalar nedeniyle güvenlik güçleri de sınır hattında önlemlerini artırdı.
Belediye hoparlörlerinden de vatandaşlara sınıra yaklaşmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı.
Sınırı aşan mermiler Ceylanpınar'da 4 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olmuştu.