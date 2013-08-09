'Ceylanpınar'da elektrik kesiliyor, El Kaide Suriye'ye geçiyor'

İnsan Hakları Derneği (İHD), El Nusra başta olmak üzere Türkiye’nin desteklediği gruplarla Kürtler arasında Rojava’da meydana gelen çatışmalardan dolayı Urfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde yaşanan hak ihlallerini rapor hâline getirdi. Rapor, 16 Temmuz 2013’ten bu yana yaşanan hak ihlallerini kapsıyor.

İHD heyeti, Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan, CHP İlçe Örgütü, BDP İlçe Örgütü, Esnaf-Sanatkârlar Odası, Tarım İş Sendikası, mahalle muhtarları, vatandaşlar, karşı taraftan atılan kurşunlarla yaşamını yitiren Mehmet Gündüz’ün ailesi ve gazetecilerle görüşmeler yaptı.

Evren Kızılağaç'ın Taraf'taki haberine göre, raporda yer alan halkla yapılan mülakatlardan satırbaşları şöyle:

» Ceylanpınar Belediye Başkanı Arslan: “8 Kasım 2012’de Suriye tarafında çatışmalar başladı. Sınır El Nusra’nın kontrolündeyken ağır hastalar tedavi amaçlı sınırdan geçirilirken, YPG’nin kontrolüne geçirildikten sonra, (sınırın Türkiye tarafından kapatılmasıyla) buna izin verilmedi. Sınır kapısı, YPG’nin kontrolüne geçtikten sonra tamamen kapatıldı. Evlerden çıkılmaması yönünde anonslar yapıyoruz, ama bir çözüm olmadığını görüyoruz. Ceylanpınar’da güvenli bir bölge kalmamış durumda. İnsanlar canlı bomba endişesi taşıyor. Sınırın diğer tarafında hem Kürt hem de Arap yurttaşlarımızın akrabaları yaşamakta ve yurttaşlarımız akrabalarının hayatlarından da endişe etmektedir.”

» 16 Temmuz’da yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Mehmet Gündüz’ün babası Abdurrahman Gündüz: “Oğlum Mehmet lise öğrencisiydi. Evimizin pencere camını delen kurşun, Mehmet’in kafasına isabet etti. Bir hafta sonra yaşamını yitirdi. El Nusra üyelerinin Suriyeli olmadıklarını, Libyalı, Afganistanlı, Türkiyeli, Tunuslu olduklarını, ceplerinde yüklü miktarda para olduğunu görmüştük. Bu kişiler, ‘Allah Allah’ diyerek insanların kafalarını kesiyor. Bunların, İslamiyet’le alakası yok. Biz buna tepki gösteriyoruz. Oğlumun ölümüne bunlar sebep oldu.”

» CHP Ceylanpınar İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kahraman: “El Kaide’ye bağlı paramiliter güçler açıkça Türkiye hükümetince desteklenmektedir. Çatışmalar başladığı dönemde, üç sivil plakalı otobüsle silahlı kişiler sınırdan geçirildi. Ceylanpınar’da ne zaman elektrikler kesilse, silah sevkiyatı ve silahlı grup geçişleri yapıldığını anlıyoruz. Söz konusu güçler, Afganistan’da, Libya’da, Sudan’da, Tunus’ta CIA’ye bağlı savaşan güçlerdir. Tekbir getirerek insanları kesmenin neresi İslamiyet’le bağdaşır? Bu kişilerin, gasp yaptıklarını, evleri yağmaladıklarını, inek çiftliğini talan ettiklerini, hırsızlık yaptıklarını, ambardaki buğdayı sattıklarını biliyoruz.”

» BDP Ceylanpınar İlçe temsilcisi: “Çetelere Türkiye’nin verdiği destekten ötürü rahatsızız. Bu çetelere Türkiye’nin verdiği destek kesilmeli. Bunlar, karşı tarafta masum sivilleri katlediyorlar. İnsanlarımızı vuruyorlar. Rojava halkının kurmak istediği demokratik yapılanmayı dağıtmak istiyorlar.”





Çok sayıda yaralı var

İHD’nin Ceylanpınar Raporu’nda bölgede yaşananlara ilişkin tespitler özetle şöyle: “Ceylanpınar İlçesi’nin, Rojava’nın Serêkaniyê kasabasına bitişik bir coğrafi konuma sahip olduğu, iki kasabanın tel örgü ve tren yoluyla birbirinden ayrıldığı, her iki kentin sakinlerinin büyük çoğunluğunun birbiriyle akraba olduğu tespit edilmiştir. Rojava’nın Serêkaniyê kentinde yaşanan çatışmalar, Ceylanpınar İlçesi’ni direkt olarak etkilemiş, çatışmalarda seken kurşunlar ve atılan havan topları ve roketler nedeniyle, 16 Temmuz’dan bu yana öldürülenler arasından Mehmet Gündüz, Mahsum Ertuğrul, Şükrü Kahraman ve Ramazan Zeybel’in kimliği tespit ediliriken, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilmiştir.”