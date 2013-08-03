Ceylanpınar'da bir kişi daha yaralandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, caddede yürüyen bir kişinin göğsüne nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi Gazi Caddesi'nde yürüyen Ramazan Zeybel (45) nereden ateşlendiği belli olmayan merminin göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan Zeybel, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Zeybel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn bölgesinde PYD ile Nusra Cephesi arasında devam eden çatışmaların sesi zaman zaman Ceylanpınar'dan da duyuluyor.