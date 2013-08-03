T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ceylanpınar'da bir kişi daha yaralandı

Çatışmalarda seken kurşunla Ceylanpınar’da bir kişi bir kişi daha yaralandı

03 Ağustos 2013 14:39

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, caddede yürüyen bir kişinin göğsüne nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi Gazi Caddesi'nde yürüyen Ramazan Zeybel (45) nereden ateşlendiği belli olmayan merminin göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan Zeybel, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Zeybel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn bölgesinde PYD ile Nusra Cephesi arasında devam eden çatışmaların sesi zaman zaman Ceylanpınar'dan da duyuluyor.

ETİKETLER

ceylanpınarsuriyeölümtürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24