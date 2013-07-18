'Ceylanpınar için BM Güvenlik Konseyi gerekeni yapsın'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Suriye sınırında meydana gelen olayların, Suriye'deki krizin Türkiye'yi ne kadar etkileyebileceğini gösterdiğini belirterek, "Derhal ve süratle BM Güvenlik Konseyi, eğer BM Güvenlik Konseyi olmanın gereğini yapacaksa, an bu andır" dedi.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen olaylara değinen Davutoğlu, "Bu, Suriye'deki krizin bizim vatandaşlarımızı ve bizi de ne kadar etkileyebileceğini gösteren çarpıcı bir tablo. Bir kez daha uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz; derhal ve süratle BM Güvenlik Konseyi, eğer BM Güvenlik Konseyi olmanın gereğini yapacaksa, an bu andır. Suriye'deki bu acımasız katliama dur demenin vakti çoktan gelip geçmiştir. Yoksa, başta BM Güvenlik Konseyi'nin misyonu olmak üzere birçok uluslararası misyonun anlamı kaybolur" diye konuştu.

Ülkemizi türbülansa sokmak istediler

Çözüm sürecine de değinen Davutoğlu, Türkiye'nin otuz yıldır belki de en huzurlu yazı ve ramazanı yaşamak için hazırlandığını, çözüm sürecinin 30 yıldır ülkenin ayağına takılmak istenen pranganın kırılması anlamına geldiğini söyledi. Türkiye'nin böyle güzel bir döneme hazırlandığı günlerde yaşananlara dikkati çeken Davutoğlu, mayıs ayında ülkenin bir türbülansa sokulmak istendiğini, bir çevre meselesiymiş gibi lanse edilerek gösterilere başlandığını söyledi.

Davutoğlu, "Böyle bir kaygıdan hareket ettikleri intibaını vererek ülkemizi öyle bir türbülansa sokmak istediler ki, bu türbülansa sokma çabasında dışarıda uluslararası medya öyle bir kampanya yürüttü ki, sanki 10 yıldır başarıdan başarıya koşan ekonomimiz, 10 yıldır hiç sarsılmayan siyasi istikrarımız ve hele hele bu sene iç barış ve huzur anlamında daha da kenetlenmiş olan o birlik beraberliğimiz bir sıkıntıya, bir krize, bir kaosa düşecekmiş gibi bir intiba yayılarak bu ülkenin algısını olumsuz yönde dışarıya yansıtmak istediler, ama başarılı olamadılar, olamayacaklar" diye konuştu.

Söylemeye devam edeceğiz

Mısır'daki gelişmelere de değinen Davutoğlu, Mısır gibi İslam dünyasının ve bölgenin en önemli ülkesinin ramazana büyük gerilimlerle girdiğine işaret ederek, "Biz ilkeli bir tavırla, yine hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi partiden ya da kökenden gelmiş olursa olsun, sadece ve sadece seçilmiş kişilerin ve kurumların yanındayız. Mısır halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledik, söylemeye devam edeceğiz" dedi.