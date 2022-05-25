Rasim Ozan Kütahyalı: Ne yaparsanız yapın Erdoğan yurt dışına kaçmaz; işkence görür, ölür ama kaçmaz, Kasımpaşalıyı tanıyın artık

Köşe yazarı ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bir kaçış planının anatomisi" diyerek açıkladığı “iktidarın ABD’ye para aktardığı” iddiasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ne olursa olsun yurt dışına kaçmayacağını savundu.

Rasim Ozan Kütahyalı, "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" öne sürerek kaçmaya hazırlandığını savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.