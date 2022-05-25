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Politika

Rasim Ozan Kütahyalı: Ne yaparsanız yapın Erdoğan yurt dışına kaçmaz; işkence görür, ölür ama kaçmaz, Kasımpaşalıyı tanıyın artık

Kılıçdaroğlu, "ABD'ye para akışı elimizde, paravan vakfın yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait" açıklaması yapmıştı

25 Mayıs 2022 12:11

Köşe yazarı ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bir kaçış planının anatomisi" diyerek açıkladığı “iktidarın ABD’ye para aktardığı” iddiasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ne olursa olsun yurt dışına kaçmayacağını savundu. 
 
Rasim Ozan Kütahyalı, "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" öne sürerek kaçmaya hazırlandığını savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı. 
 
Kütahyalı, Twitter'dan, "Tayyip Erdoğan’dan nefret edebilirsiniz. Devlet gücünü ele geçirirseniz Tayyip Bey’i hapse de atabilirsiniz. Hatta Adnan Menderes gibi darağacında sallandırabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın RTE, YURT DIŞINA KAÇMAZ… İşkence görür, ölür ama kaçmaz. Kasımpaşalı’yı tanıyın artık…" yazdı. 
 
 
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