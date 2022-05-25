Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu eleştirisi: Çok da gerçekçi ve akılcı görünmeyen bir “kaçma” iddiasını ortaya atmak şuursuzluk kıvamındadır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “bir kaçış planının anatomisi” diyerek açıkladığı “iktidarın ABD’ye para aktardığı” iddiasını eleştirdi.

"Kılıçdaroğlu’nun büyük bir haber verecekmiş gibi duyurduğu mesele, bildik bir mesele çıktı" diyen Altaylı, söz konusu vakıf olan Türken'in Manhattan’da yaptığı gökdelen yurdu hatırlattı. “’Türkiye’de tüm öğrenciler bir yurt sahibi oldu da sıra ABD’deki öğrencilere mi geldi?’ diye haklı ve yerinde bir soru yerine, çok da gerçekçi ve akılcı görünmeyen bir ‘kaçma’ iddiasını ortaya atmak şuursuzluk kıvamındadır” dedi.

Altaylı, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Ülke koşulları çok daha etkili, iktidarı çok daha yıpratıcı meselelerle dolu iken böyle bir iddia ile ortaya çıkmak iktidara zarar vermez, fayda sağlar. CHP liderinin muhalif bir gazeteci değil, ana muhalefet lideri olduğunu hatırlaması ve ona göre siyaset yapması gerekir. Kemal Bey, bu suçlamalarından dolayı kendisine açılacak davayı büyük ihtimalle kaybetmez. Çünkü Türken Vakfı ve ona aktarılan paraları kimse inkar edemez. Ama bunu bağladığı nokta gerçekleşmediği müddetçe ispatlanabilir bir iddia olmadığı için, sadece ve sadece iktidarın işine yarar.

Ama CHP’li bir kısım seçmeni zaten inandığı şeye bir kez daha inandırmak için yaptıysa ona bir şey diyemem. Ama bu nevi iman tazelemeler, karşı tarafın da imanını tazeletir.”

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