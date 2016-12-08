Rakamlarla Şampiyonlar Ligi grup maçları

Avrupa futbolunun numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlanırken, son 16 turuna 4 İspanyol, üçer İngiliz ve Alman, ikişer Fransız, İtalyan ve Portekiz ekibi kalmayı başardı.

Son 16'ya kalan takımlar

İspanya'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Sevilla, İngiltere'den Arsenal, Manchester City, Leicester City, Almanya'dan Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Fransa'dan Paris Saint-Germain, Monaco, İtalya'dan Napoli, Juventus ve Portekiz'den Benfica ile Porto adını son 16 turuna yazdırdı.

Arda Turan en golcü isimler arasında

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sonunda gol krallığın zirvesinde 10 kez fileleri havalandıran Barcelonalı Lionel Messi yer aldı. Sıralamada ikinci, 6 golle PSG'li oyuncusu Edinson Cavani, üçüncü ise 5 golle Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

Barcelona'nın, Borussia Mönchengladbach takımını 4-0 yendiği maçta hat-trick yapan milli oyuncu Arda Turan, 4 golle Lewandowski'nin ardından sıralamada kendine yer buldu.

En çok asist Neymar'dan geldi

Bir diğer Barcelonalı oyuncu Neymar ise 7 gollük pasla asist sıralamasında ilk sırada yer aldı. 4 asistle Ousmane Dembele, Eduardo Salvio, Cristiano Ronaldo, 3 asistle ise David Alaba, Dries Mertens, Andriy Yarmolenko, Brezilyalı oyuncuyu takip etti.

Ofsayt kralı Quaresma

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, 12 kez ofsayta düşerek bu alanda ilk sırada yer aldı. PSG'li Angel Di Maria 10, Napoli'den Lorenzo Insigne 9 kez ofsayta düştü.

Goller ikinci yarıda geldi

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol ikinci yarıda atıldı.

Ligde, 49 gol 46-60. dakikalar arasında kaydedildi. 48 gol 76-90. dakikalar arasında atılırken, 47 gol ise 16-30. dakikalar arasında filelere gönderildi.

Eşleşmeler 12 Aralık'ta belli olacak

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur kura çekimi 12 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14.00'de yapılacak.

Kura çekimi sonrasında ikinci turun ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak.