Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba gecesi oynanan karşılaşmalar sonrasında son 16 turuna yükselen takımlar da belli oldu.
Kura çekimlerinde 1. Torba takımları, 2. Torba takımlarıyla eşleşecek ve aynı gruptan çıkan takımlar ile aynı ülke takımları bu turda birbirleriyle eşleşemeyecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son durum:
1. TORBA
Arsenal
Napoli
Barcelona
Atletico Madrid
Monaco
Borussia Dortmund
Leiester City
Juventus
2. TORBA
PSG
Benfica
Manchester City
Bayern Münih
Bayer Leverkusen
Real Madrid
Porto
Sevilla
UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar
Ludogorets
Beşiktaş
Mönchengladbach
Rostov
Tottenham
Legia Varşova
Kopenhag
Lyon