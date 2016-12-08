Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba gecesi oynanan karşılaşmalar sonrasında son 16 turuna yükselen takımlar da belli oldu.

Kura çekimlerinde 1. Torba takımları, 2. Torba takımlarıyla eşleşecek ve aynı gruptan çıkan takımlar ile aynı ülke takımları bu turda birbirleriyle eşleşemeyecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son durum:

1. TORBA



Arsenal

Napoli

Barcelona

Atletico Madrid

Monaco

Borussia Dortmund

Leiester City

Juventus

2. TORBA



PSG

Benfica

Manchester City

Bayern Münih

Bayer Leverkusen

Real Madrid

Porto

Sevilla

UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar

Ludogorets

Beşiktaş

Mönchengladbach

Rostov

Tottenham

Legia Varşova

Kopenhag

Lyon