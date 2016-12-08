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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu

Devler Ligi'nde grup aşamaları 6. hafta maçlarının ardından sona erdi

08 Aralık 2016 12:56

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba gecesi oynanan karşılaşmalar sonrasında son 16 turuna yükselen takımlar da belli oldu.

Kura çekimlerinde 1. Torba takımları, 2. Torba takımlarıyla eşleşecek ve aynı gruptan çıkan takımlar ile aynı ülke takımları bu turda birbirleriyle eşleşemeyecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son durum:

1. TORBA

Arsenal
Napoli
Barcelona
Atletico Madrid
Monaco
Borussia Dortmund
Leiester City
Juventus

2. TORBA

PSG
Benfica
Manchester City
Bayern Münih
Bayer Leverkusen
Real Madrid
Porto
Sevilla

 

UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar

 

Ludogorets
Beşiktaş
Mönchengladbach
Rostov
Tottenham
Legia Varşova
Kopenhag
Lyon

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