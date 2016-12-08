Borussia Dortmund tarih yazdı

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde, 21 golle grup sürecinin en çok gol atan takımı unvanını aldı.



Borussia Dortmund, Real Madrid ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak hem grubunu ilk sırada bitirdi hem de bir rekorun sahibi oldu.

Alman ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda Aubameyang ve Reus'un golleriyle zorlu Bernabeu deplasmanından 1 puan çıkarmayı başardı. Borussia Dortmund böylece grubunu yenilgisiz ilk sırada tamamladı.

Sarı-siyahlılar ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sürecinin en çok gol atan takımı unvanını aldı. Dortmund 6 maçta toplam 21 kez fileleri havalandırdı.

Alman ekibi bu 21 golün 14'ünü Legia Varşova'ya attı. Aubameyang ve Reus 4'er kez fileleri havalandırırken Kagawa 2 gol buldu. 11 ayrı futbolcu da birer golle skora katkı verdi.