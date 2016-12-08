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Spor

Borussia Dortmund tarih yazdı

Alman ekibi Dortmund'un attığı 21 golden 8'inde Aubameyang ve Marco Reus'un imzası bulunuyor

08 Aralık 2016 15:03

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde, 21 golle grup sürecinin en çok gol atan takımı unvanını aldı.

Borussia Dortmund, Real Madrid ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak hem grubunu ilk sırada bitirdi hem de bir rekorun sahibi oldu.

Alman ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda Aubameyang ve Reus'un golleriyle zorlu Bernabeu deplasmanından 1 puan çıkarmayı başardı. Borussia Dortmund böylece grubunu yenilgisiz ilk sırada tamamladı.

Sarı-siyahlılar ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sürecinin en çok gol atan takımı unvanını aldı.  Dortmund 6 maçta toplam 21 kez fileleri havalandırdı. 

Alman ekibi bu 21 golün 14'ünü Legia Varşova'ya attı. Aubameyang ve Reus 4'er kez fileleri havalandırırken Kagawa 2 gol buldu. 11 ayrı futbolcu da birer golle skora katkı verdi.

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