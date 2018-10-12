Rahip Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kaldırıldı!

T24 Haber Merkezi

Editörler: Mehmet Efe Altay & Gonca Tokyol

İzmir’de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalmasının ardından ev hapsine alınan ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'örgüt içi hiyerarşik yapıda olmamasına rağmen örgüt üyeliği' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hakkındaki 'casusluk' suçlaması düşürülen Brunson'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' ve ev hapsi de kaldırıldı. Brunson'ın aldığı ceza, hapishanede yattığı günlere sayıldı.

Karar sonrasında konuşan Brunson'ın avukatı Halavurt, kararı temyize götüreceklerini söyledi. Brunson'ın büyük bir ihtimalle Türkiye'den ayrılacağını kaydeden Halavurt, "Başından beri söylüyoruz. Dağ fare doğurdu gibi bir şey. İlişkilerin bu kadar gerilmesine gerek yoktu. İtiraz hakkımızı kullanacağız" dedi. Brunson'ın verilen kararı ve durumu anlamaya çalışıtığını kaydeden avukat, "Mutlu oldu ve duygulandı. Burada artık güvenlik sorunu da oluştu onun için, gider diye düşünüyorum" diye konuştu. Halavurt, müvekkili ve eşinin karar sonrasında evine gittiğini söyledi.

NTV canlı yayınında Çiğili Havalimanı'nda bir uçağın ABD'li rahibi beklediği iddia edildi. Bir uçağın Brunson'ı beklediği iddiasının avukatı İsmail Cem Halavurt tarafından da teyit edildiği kaydedildi.

NTV canlı yayınında konuşan Merih Ak, "Tahliye olacağı anlamına geliyor. Terör örgütüne yardımdan 5 yıl hapis cezası aldı. İndirimler uygulandıktan sonra 3 yıl 1 ay 15 güne düştü. Hapis yattığı süreler mahsup edildikten sonra tahliyesine karar verilmiş oldu. Konutundan ayrılma yasağı ve yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı" yorumunda bulundu.

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Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan ve tutukluluk hali bu yıl 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın dördüncü duruşması bugün görüldü. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde kurulan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başlayan duruşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de izledi.

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Dakika dakika neler oluyor?

10.35: Duruşma başladı.

10.45: Son bir haftadır süren düşüşünü bugüne de taşıyan dolar/TL, 5,8328 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu seviyeden yeniden yönünü yukarı çeviren kur, 5.9866 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 10:45'te 5.96 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 6.9120'den işlem gördü.

12.05: Duruşmada tanıkların dinlenmesine geçildi. Bu bölümde 4 tanık dinlendi ve yüzleştirme yapıldı. Dinlenen tanıklardan birisi ifadelerini değiştirdi.

12.35: Yaklaşık 1 saat süren oturumun ardından duruşmaya ara verildi.

Tüm savunmalarını Türkçe yapan Brunson, kiliseye siyaset sokmadığını söyledi, tüm suçlamaları reddetti.

İddia makamının tanıklarından üçü de ifadelerini değiştirdi.

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14.00: Duruşma tekrar başladı.

14.40: Brunson'ın gösterdiği tanıklar dinlenmeye devam ederken Borsa İstanbul'daki (BIST) kazanç yüzde 1.75'i buldu. BIST, 14.40'ta 96.336 puana yükseldi.

15.14: Davcı esas hakkındaki mütaalaasını vermeye başladı.

15.30: Soruşturmanın genişletilmesini istemeyen savcı, Brunson hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını talep etti. Savcı, adli kontrol şartının kaldırılmasını ve Brunson'un "örgüt üyeliğinden" 10 yıla kadar hapsini istedi.

15.35: Mütalaa sonrası sanığın savunması alınacak. Ardından da karar ya da ara karar açıklanacak.

15.53: Brunson, savunmasında beraatini istedi ve "Türkiye'yi çok seviyorum, masumum" dedi. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, ek savunma talep etmedi.

16.00: Mahkeme heyeti karar için toplandı.

16.30: Mahkeme, ABD'li Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına karar verdi. Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hakkındaki ev hapsini ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Aldığı ceza da, hapishanede yattığı günlere sayıldı.

16.42: ABD Başkanı Donald Trump, kararın ardından kişisel Twitter hesabından "Pastör Brunson konusunda çok sıkı çalışıyoruz" paylaşımında bulundu.

16.45: Mahkeme kararı sonrası gazetecilere konuşan Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ABD'ye gideceğini düşündüğünü söyledi. Halavurt, müvekkili ve eşinin karar sonrasında evine gittiğini ifade etti.

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17.26: ABD Başkanı Trump, konuya dair bir tweet daha atarak, Brunson'ın yakında evde olacağını söyledi.

17.27: Reuters haber ajansı, Brunson ailesinin ABD'li avukatının rahibin mahkeme tarafından serbest bırakılmasının ardından ABD’ye gitmek için uçakta olduğunu söylediğini kaydetti.

Avukat Jay Sekulow tarafından yapılan açıklamada, “Rahip Brunson’ın özgürlüğünü sağlamak için Türkiye’ye baskı yapmaya devam eden Başkan’a, çok sayıda Kongre üyesine ve diplomatik liderlere müteşekkiriz. Şu anda ABD’ye gelmek için uçakta olması rahip Brunson ve ailesi için belirgin bir zafer sayılabilir” dedi.

17.56: AFP, Brunson'ın avukatına dayandırdığı son dakika paylaşımında ABD'li rahibin Türkiye'den kalkan bir uçakta olduğunu duyurdu.

18.10: Brunson, İzmir'deki evine geldi.

“PKK’lılar hakkındaki iddiayı bilmiyorum"

Duruşmada ilk olarak ifade veren engelli paralimpik milli tenisçi Büşra Fatma Ün, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Menajeri Diana Fowler ve onun eşinin Brunson’ın rahipliğini yaptığı kiliseye gittiklerini söyleyerek, "Andrew Craig Brunson’ı tanımıyorum. Eski tenis milli takımındaki menajerimiz ve doktor olan eşinin o kiliseye gittiğini biliyorum" dedi.

Mahkeme başkanının menajerinin doktor olan eşinin Suriye ve Güneydoğu’dan gelen yaralı PKK’lıları tedavi ettiği iddiası hakkında bir bilgisinin olup olmadığını sorduğu Ün, "Bu konuda bilgim yok ama kendisinin özel bir hastanede doktorluk yaptığını biliyorum" dedi.

Tanık Ün’den sonra söz alan Andrew Craig Brunson, "Benim PKK’lılarla bir bağlantım yok ve hiçbir zaman olmadı. Söz konusu doktora yaralı da götürmedim. PKK’nın savaşçılarıyla hiç tanışmadım. Böyle bir şey de mümkün değildir" diye konuştu.

“İfadem yanlış anlaşıldı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS ile ifade veren Levent Kalkan, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinin yanlış anlaşıldığını, Andrew Craig Brunson’ın kilisede darbe girişiminden sonra FETÖ'cüleri sakladığı yönünde bir ifadesinin olmadığını söyledi.

Levent Kalkan bu konuyla ilgili olarak, "Benim kilise ve yakınında FETÖ’cülerin saklandığı yönünde bir ifadem olmadı. 'Tuncay' diye bahsettiğim kişinin oraya yakın oturduğunu ve belki bir bilgisinin olabileceği düşüncesiyle ifadesine başvurulabilir dedim. Tuncay’la da yüz yüze konuşmadım" dedi.

“İfade beni çok şaşırttı"

Levent Kalkan'ın soruşturma aşamasındaki ifadesinde bahsettiği ''Tuncay'' isimli kişi olduğu anlaşılan Yılmaz Demircan da Levent Kalkan ile aralarında böyle bir konuşmanın geçmediğini belirtti.

Tanık Levent Kalkan'ın bir dönem ev arkadaşı olduğu Volkan Sürer, Andrew Craig Brunson’ın rahipliğini yaptığı Dirilişi Kilisesi’nde görülen ''Agit'' kod isimli Siraç Akay hakkında ''Bombacı'' diye bahsedildiğini belirtti.

''Agit'' hakkında evde sohbet esnasında konuştuklarını söyleyen Volkan Sürer, "2011 yılında İstanbul’dan İzmir’e geldim. Çok yüklü borcum vardı. Alsancak’ta yürürken içimden geçerek kiliseye girdim. Daha sonra Levent Kalkan'ın ısrarıyla tekrar tekrar gittim. Agit denen kişiyi tanımıyorum ama evdeki sohbet esnasında Levent Kalkan kendisinden 'Bombacı, terörist, Suriye ve Güneydoğu’da PKK kamplarında bomba eğitim almış. Onunla çok konuşma bizim yapımıza uygun bir değil' demişti. Bana bunu Levent Kalkan söylemişti" dedi.

Volkan Sürer'in ifadesinden sonra söz alan Levent Kalkan, "Şu an çok şaşırmış durumdayım. Kendisiyle ev arkadaşıydık bir dönem. Agit’le ilgili şeyleri bana kendisi anlattı. Ev toplantısı sırasında anlattı. Ancak şu anki ifadesi beni çok şaşırttı. Agit’in bomba eğitimi almış biri olduğunu bana Volkan Sürer anlattı" diye konuştu.

Duruşmada yine tanık olarak dinlenen Manisa Hristiyan Kilisesi rahibi S.C. gizli tanık Serhat hakkında konuştu. Gizli tanık Serhat’ın yönelttiği suçlamaları kabul etmeyen ve doğru söylemediğini öne süren S.C., "2014 yılında Manisa’da derneğimizin ofisini açtık. Bizim derneğimiz Diriliş Kilisesi’nden bağımsızdır. Serhat kod adlı kişi bize gelirdi. Bir süre sonra sorun çıkardığı için gelmesini yasakladık. En son Ocak 2017’de gelmişti. Yasaklamamıza rağmen Mayıs 2017’de tekrar geldi. Polis zoruyla kendisini dışarıya çıkarttık. O zaman bize ‘Ben kazanacağım, siz kaybedeceksiniz' dedi. Suçlamaları bu nedenledir" dedi.

Brunson, havalimanına geldi

Rahip Brunson ve eşi, ABD'ye gitmek üzere evlerinden ayrılarak Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Brunson'ın evden çıktığı sırada ve havalimanı girişinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

Eski Yargıtay savcısı: Tahliye edilmesi mümkün

Öte yandan NTV yayınına katılan eski Yargıtay Savcısı Ruşen Gültekin, şu yorumda bulundu:

"Yargılama faaliyetinde savunma tanıkları da hazır olduğu zaman mahkeme bugün dahi karar verebilir olacaktır. Toplanacak çok fazla bir delil kalmadı. Türk yargılanmasında iddianameden sonra yargılama çok uzamaz. Kesin hükme çabuk ulaşılmalı ki, yargı adaletli olabilisin. Hakim de olabildiğince hızlı şekilde karar vermeye çalışmaktadır diye düşünüyorum.

Eğer suçlamalardan ceza verilirse, tutukluluğu devam ettirebilir Mahkeme başkanı adli kontrolü devam ettirebilir. Son zamanlarda konu, siyasi mecradan çıkartıldı ve soğutuldu. Eğer adli kontrol kaldırılırsa, mahkeme kendisiyle çelişmiş olur, eleştirilebilir. Ara karar çıkacaksa adli kontrolün devam etmesi beklenir. Hüküm verilir adli kontrol kaldırılırsa kendisi gitmese bile sınır dışı edilmesi ihtimali çok yüksektir.

Yargılama, bizi delillerin zayıfladığı bir noktaya geliyor. Tek bir suçtan ceza verilirse 6-7 yıl gibi bir mahkumiyetle sonuçlanacaktır. Bu da yeterince yattığını gösteriyor, tahliye edilmesi mümkün gibi gözüküyor."