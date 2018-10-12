Uğur Gürses, Brunson davasındaki tanıkların 'ifade değişikliği'ni yorumladı

T24

20 yıldan uzun süredir Türkiye’de yaşayan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın hem PKK hem de ‘FETÖ’ adına suç işlemek ve ‘casusluk’ suçlamalarıyla 35 yıla yakın hapis istemiyle yargılandığı davanın 4. duruşması İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

TIKLAYIN - Rahip Brunson duruşmasında kritik gelişme: Tanıklar aleyhte ifadelerini geri çekti!

Duruşmanın aradan önceki bölümünde iddia makamının üç tanığı ile savunmanın bir tanığı dinlendi. İddia makamının tanıklarının üçünün de ifadelerini değiştirdiği kaydedildi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, tanıkların ifadelerini değiştirdiklerine dair haberlerin ardından "Rahip muhtemelen çıkıp ülkesine dönecek; ama yargılamada kullanışlı "gizli tanıklık" yapısı bize kalacak" yorumunda bulundu.

Ankara-Washington hattında kriz haline gelen davanın bugünkü duruşmasında seyir değiştirecek gelişmeler yaşandı. Davada Büşra, Levent Kalkan ve Serhat isimli tanıklar aleyhte verdikleri önemli ifadeleri geri çekti. Perşembe günü de ABD basınında çıkan haberlerde Ankara ve Washington yönetimlerinin 'Brunson'ın serbest kalması yönünde uzlaşıya vardığı' iddia edilmişti.