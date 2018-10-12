Mahfi Eğilmez'den Brunson yorumu

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İktisatçı Mahfi Eğilmez, 20 yıldan uzun süredir Türkiye’de yaşayan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın 2 yıla yakın tutukluluk ve 2.5 ay ev hapsinin ardından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak serbest bırakılmasını değerlendirdi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verilen kararı kişisel Twitter hesabında yorumlayan Eğilmez, "Rahip Brunson'un serbest bırakılması yapısal reform değildir" dedi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de, 14 Ağustos’ta attığı “Rahip üç vakte kadar serbest bırakılır; siyasetçi topluma döner ve ‘ben siyaseten dik durdum, yargı bağımsızdır demiştim, öyle de oldu’ der...kur biraz düşer; daha yüksek enflasyon ve ekonomik durgunlukla devam ederiz” tweet’ini yeniden paylaşarak, “Tam 2 ay sonra bugün de geçerli” yorumunda bulundu.

Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı olan Osman Tunaboylu, Mahfi Eğilmez’in tweet’ine yanıt verirken, “Brunson olayı ile adaletimizin bağımsız ve de tarafsız olduğunu kanıtladık ya hocam, daha ne!” yorumunu yaptı.