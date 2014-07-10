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'Putperestlere bile yeri gelmiş dokunulmamış'

Esenyurt’ta iki defa saldırıya uğrayan camiyi ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 'Herhangi bir camiye saldırmakla bu camiye saldırmak arasında bir fark yoktur' diye konuştu

10 Temmuz 2014 21:29

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Esenyurt’ta iki defa saldırıya uğrayan Muhammediye Camii’ni ziyaret etti.

Görmez, yapılan saldırılarla ilgili şunları söyledi: "Bu topraklarda hangi gayeyle yapılmış olursa olsun bunu yapan bir insanın yüce kurana peygambere bağlılığı olamaz. Ramazanda hep birlikte sahura kalktığımız bir zamanda Allah’ın mescidine böyle bir şey yapılmış olması bizi derinden üzmüştür. Bu düşünceler bu topraklara yabancıdır. Buna rağmen milletimizin her ferdi dikkat etmelidir. Kuran bu konuda muhteşem bir ayet vardır. Yer yüzünde Allahın mescidini tahrib etenden daha zalim kim olabilir. Son yıllarda islamın cahillerinin islama verdiği zarar düşmanlarının verdiği zararı geçmiştir. Hep birlikte aynı Allah’a aynı kitaba iman ediyoruz.

 

'Putperestlere bile yeri gelmiş dokunulmamış'

 

Tamamen aykırı düşüncelerdir bunlar. Bunlar bu toplumda yer bulamazlar. Hep birlikte birlik beraberlik içinde bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Bir iki tane daha yaşandı. Hocamızı telefonla aradım. Kendini bilmez birilerinin çıkardığı umudu içinde oldum bu yangını. Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Bu düşünceler bu topraklara yabancı. En ağır sava hallerinde bile Müslümanlara o toplumun mabetlerine dokunmayacaksınız denmiştir. Pupperestlere bile yeri gelmiş dokunulmamış. Bir Müslümanın kuranları yakmasının izahı yoktur. Tekrar geçmiş olsun. Bunu hangi düşünceyle olursa olsun ben bunu söylemek zorundayım. Şunu da söyleyeyim.

 

'Bütün camiler Allah'ın evleridir'

 

Bunlar Allah’ın evleridir. Hep birlikte Allah’a dua ettiğimiz yerlerdir. Fonksiyonu itibarıyla bütün camiiler insanların evidir. Camii’ler Allah’ın evleridir. Onun için herhangi bir camiye saldırmakla bu camiye saldırmak arasında bir fark yoktur. Biz yaparız böyle bir ayrım söz konusu olamaz.

Her Müslüman’ı Hz. Hasan’ın hayatını okumaya davet ediyorum. Neler yazdığını okumaya davet ediyorum. Burada Hasan yazıyor. Bizim bütün camiilerimizde Hz. Hüseyin, Hz. Hasan ve Hz. Ali de vardır. Farklı düşüncelerden dolayı insanların birbirinin canına kastetmesi bir cinnet halidir. Bunun köklerini İslam’da bir hoca olarak göremiyorum. Onun için ben tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle bir hadise yaşamayız. En güzel şekilde tamirini yapacağız. Yakılan kitapların yerine en güzel kütüphaneleri de yapacağız."

 

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