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Yaşam

'Siz Caferisiniz, sizi yok edeceğiz' diye tehdit edilen imamın camisinde yangın

İstanbul'da kundaklandığı öne sürülen camide çıkan yangın hasara neden oldu

08 Temmuz 2014 09:11

Esenyurt'ta Yenikent Mahallesi 664. sokakta bulunan Muhammediye Cami'inde gece saatlerinde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Esenyurt ve Avcılar İtfaiye ekipleri imam odasında başladığı tespit edilen yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu imam odası, cami kütüphanesi ve minber zarar gördü.

Camın kırılıp içeri girildiğini söyleyen cami imamı, kısa süre önce de bir kişi tarafından "Siz Caferisiniz, taşa tapıyorsunuz" sözleriyle tehdit edildiğini belirtti.

İmam Hamza Aydın, 10 gün önce gerçekleştiğini belirttiği olayı şöyle anlattı:

"Gelen kişi sakallı genç biriydi. 'Siz Caferisiniz, taşa tapıyorsunuz, halifelere hakaret ediyorsunuz' dedi. Ben böyle bir şey olmadığını söyledim. Tartışınca açık bir şekilde beni tehdit etti. 'Sizi yok edeceğiz, size şeriatı uygulayacağız' dedi. Emniyete gidip şikayetçi oldum. 'Güvenlik kameraları çalışmadığından elimizde görüntü yoktu, bir şey yapamayız' dendi. Bu gece de gelip camı kırıp içeri girmişler. İmam odasında bulunan kitapları yakmışlar. Birçok dua kitabı, Kuran-ı Kerim yanmış. Bu nasıl insanlık bu nasıl Müslümanlık"

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