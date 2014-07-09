Caferi Camii'ne ikinci saldırı: Burada yüksek sesle ezan okutmayacağız

Caferilerin ibadetlerini gerçekleştirdiği Esenyurt'taki Muhammediye Camii'ne iki kişi tarafından saldırı yapıldığı iddia edildi. Camii'nin bazı bölümleri tahrip edilirken, zanlıların, "Yüksek sesle ezan okutmayacağız" dediği ileri sürüldü.

Bulut Mulhim'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Esenyurt’ta bulunan ve 7 Temmuz gecesi yakılmaya çalışılan Muhammediye Camii'ne ikinci kez saldırı yapıldı. Caferi vatandaşların gittiği Muhammediye Camii'nin bazı bölümleri tahrip edildi. Saldırıyı bu sabah saatlerinde camiye gelen iki kişinin gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Çatıya merdiven dayayıp girmişler

Olayın duyulması üzerine camiye çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Olay yeri inceleme ekipleri cami içerisinde parmak izi çalışması yaptı. Saldırganların kapıları kilitli olan caminin çatısına merdivenle çıktığı, daha sonra ise kubbe bölümündeki camdan içeri girdiği belirlendi.

"Komşu görüp söyledi"

Caminin imamı Haza Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada "Görgü tanığı ben değilim. Alt katta oturan komşumuz saat 07:00 sıralarında bana geldi, 'İki kişinin camiye geldiğini gördüm. İçeriye girdiler. 10 dakika sonra dışarıya çıktı, 'Yüksek sesle ezanınızı okutmayacağız' dedi. Duymadınız mı' dedi. Ben duymadım. Ben içeriye girmedim. Müezzin arkadaşın ifadesine göre bazı şeyleri dağıtmışlar. Bazı yazıları, kuranları dağıtmışlar. Müezzine has bir oda vardır. O odayı dağıtmışlar. Bir şey götürmemişler. Herhangi bir şey yakılmamıştır. Sadece caminin içerisi dağılmıştır. Aynı önceki olayda olduğu gibi merdiven dışarıdaydı. Caminin kapıları kapalıydı. Pencereden girip içeriden açmışlar" dedi.

"Biz de polis de sabaha kadar buradaydık. Namazdan sonra dinlenmeye gittik"

Kendilerinin de polisin de sabaha kadar camide olduğunu ifade eden Aydın, "Sabah namazını kıldıktan sonra hava ağardı. Bir şey olmaz düşüncesiyle dinlenmeye gittik. Ekip de 'biz de bir turlayalım' dedi. Saat 07:00 sıralarında camide kimsenin olmadığı anda meydana gelmiş. Şu anda içeride inceleme devam ediyor. Biraz önce cemaatle konuştum. Biz her zaman itidalden, huzurdan yanayız. Yanlış bir cümlenin sarf olması aleyhimize olur. Bu olayı bir Sünni'nin yapması mümkün değildir. Biz yıllardır iç içe yaşadık. Bu olay Sünni, Şii olayı değildir. Farklı bir olaydır. Herhangi bir şeye fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Yerel seçimlerde CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı olan Çetin Çapan da saldırının gerçekleştiği camiye gelerek cemaate geçmiş olsun dilekleğinde bulundu. Saldırıyı kınadığını belirten Çapan, "Saldırıyı öncelikle kınıyoruz. Kim ve hangi şekilde yapıyorsa lanetliyoruz. Ülkemizin özellikle bu günlerde barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Bu işi bir mezhebin başka bir mezhebe saldırısı olarak algılamıyoruz. Gerek iktidar, gerekse muhalefet partileri bu konuyu meclise taşımalı. Mecliste bununla alakalı hızla bir komisyon kurulmalı" dedi.

Camiye habercilerin girişine izin vermeyen polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.