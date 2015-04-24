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'Putin’in attığı adım, ne bu dostluğa ne bu stratejik yakınlaşmaya yakıştı'

Yiğit Bulut, Putin'in 'soykırım' ifadesini kullanmasının stratejik bir hata olduğunu söyledi

24 Nisan 2015 23:12

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, A Haber'de katıldığı bir programda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1915 olayları hakkında 'soykırım' ifadesini kullanmasını değerlendirdi.

Rusya'nın stratejik bir hata yaptığını söyleyen Bulut, neden böyle bir karar alındığının da iyi sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Rusya'nın yalnız bir devlet olduğunu iddia eden Bulut'un açıklamasının satırbaşları şu şekilde:

"Rusya son 10 yıldır Türkiye’den çok ciddi destek gördü. Yalnız kaldığı dönemlerde Türkiye tarafından gerçekten desteklendi. İyi ilişkiler başlamıştı ve Sayın Putin ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında çok ciddi iyi ilişki vardı ki hala var, ama bu adımın atılması bu iyi ilişkiye yakışmadı çok açık söyleyeyim.

 

'Biz her zaman Rusya'ya destek olduk'

 

"Dolayısıyla böyle bir adımın neden atıldığı ve Rusya’nın neden böyle bir stratejik, bana göre hata yaptığını, bence çok iyi sorgulamak gerekiyor. Çünkü Rusya yalnız bir devlet bugün dünyaya baktığınızda kimsesi olmayan bir devlet. Ambargolar, yaptırımlar sürekli maddi manevi baskı altında kalan bir devlet. Ve biz bu yaptırımlar ambargolar, maddi, manevi baskılar sırasında her zaman Rusya’ya destek olduk.

"Osmanlı tarihinin kırılması Kırım Savaşıyla başlar. Yani Kırım Savaşı’nı finanse etmek için 18 büyük borçlanma yapan Osmanlı, Batı’ya yaklaşmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla Osmanlı’nın tasfiye olma süreci aslında 1854’te başlar. 1854’ü finanse etmek için Düyun-u Umumiye kadar giden bir süreç başladı. Rusya o dönemde güven vermiyordu ve güven vermediği için Batı’yla ittifak yapmak zorunda olan bir Osmanlı İmparatorluğu ortaya çıktı.

Sayın Cumhurbaşkanımız son 10 yılda Başbakanlığı dönemi dahil, Rusya’ya çok önemli kartlar açtı. Onlara kolaylıklar sağladı ve Rusya’nın bu hapsolmuşluğunu Batı bloğu karşısındaki aslında yalnız duruşunu normalleştirme çabasını çok net ortaya koydu. Ama Sayın Putin’in attığı bu adım ne bu dostluğa, ne bu stratejik yakınlaşmaya ne de bu yeni dünya denklemine yakışmadı diye düşünüyorum.

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