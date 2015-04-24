Dışişleri'nden Putin açıklaması: Reddediyoruz ve kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak anmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Putin'in açıklamalarının reddedildiğini belirten açıklamada, Rusya'nın tarihi hatırlatılarak, Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da yaşananlara dikkat çekildi.

Rusya'nın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate almamasının bölgedeki huzur ve barışa yardımcı olmayacağının söylendiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya Devlet Başkanı Putin’in, tüm uyarı ve çağrılarımıza rağmen, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesini ‎ reddediyor ve kınıyoruz. Hukukun açık ihlali olan bu tür siyasi açıklamalar Türkiye bakımından yok hükmündedir.

'Rusya soykırımın ne olduğunu en iyi kendisi bilir'

"‎Rusya’nın Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa’da yüz yıl boyunca gerçekleştirdiği kitlesel katliamlar, sürgünler ve Holodomor gibi topluca cezalandırma yöntemleriyle özellikle kendi tarihinde Türk ve Müslüman halklara yönelik insanlık dışı uygulamaları göz önüne alındığında, “soykırımın” ne olduğunu ve hukuki boyutunu esasen en iyi kendisinin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"Duma’nın 1995 yılından bu yana her 10 yılda bir tek yanlı Ermeni iddialarını destekleyen siyasi açıklamalar yapma alışkanlığını biliyoruz. Bu geleneği bozmayan Duma, 24 Nisan 2015 günü eski kararları doğrultusunda yeni bir açıklama daha yapmıştır. Bu açıklamayı da kınıyoruz.

"Rusya Devlet Başkanı’nın Ermenistan’ın yüzüncü yıl propaganda kampanyasının gösteri ayağı olan 24 Nisan Erivan törenlerine katılması da bu çerçevede değerlendirilmelidir.

'Rusya yanlışta ısrar ediyor'

"Türkiye’nin dostluğuna önem vermesi ve hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini beklediğimiz Rusya’nın yanlışta ısrar etmesi bölgemizdeki huzur, barış ve refaha yardımcı olmayacaktır.

"Rusya'nın bu konuda yapabileceği bir şey varsa o da, tarafgir tutumunu bir yana bırakıp, Ermenistan ve Ermenileri Türkiye'nin dostluk ve barış çağrılarına olumlu karşılık vermeye teşvik etmesidir."