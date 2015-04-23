Putin de 'soykırım' dedi

Ermenistan’da 24 Nisan’da yapılacak soykırımın 100’üncü yıl törenlerine gitmeye hazırlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "soykırım" ifadesini kullandı. Putin etnik kaynaklı toplu katliamların haklı gerekçeleri olamayacağını söyledi.

Putin'in, Moskova’da düzenlenen 'Soykırımların olmadığı bir dünya' adlı programa gönderdiği mesaj, Kremlin internet sayfasında yayınlandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin mesajında, “24 Nisan 1915 insanlık tarihinin en korkunç ve dramatik olaylarından ve Ermeni halkının soykırımı ile ilgili kederli bir tarih” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın bu trajediyi kendi acısı ve sorunu olarak gördüğünü belirten Putin, 100 yıl sonra söz konusu trajedinin kurbanları önünde başlarını eğdiklerini kaydetti.

Rusya’nın objektif ve tutarlı olmaya devam edeceğini vurgulayan Rus lider, “Etnik kimliklere göre toplu katliamın haklı gerekçesi olamaz. Uluslararası toplum, bu tür vahşetlerin hiçbir zaman ve hiçbir yerde tekrarlanmaması için her şeyi yapmakla yükümlü” uyarısında bulundu.

Ermenistan ve bölgenin diğer halklarının yeni kuşaklarının barış ve uyum içinde yaşaması gerektiğini belirten Putin, din düşmanlığı, agresif milliyetçilik ve yabancı düşmanlığının neden olduğu korkuların bilinmemesi konularına dikkat çekti.

Putin mesajını dost ülke Ermenistan ve Rusya’da yaşayan Ermeni halkına huzur ve refah dileyerek tamamladı.