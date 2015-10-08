Putin’i Esad için İranlı general Kasım Süleymani mi ikna etti?

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e general Kasım Süleymani'yi yollayarak Rusya'yı Suriye'de operasyona ikna ettiği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan kulis haberde; Suriye’de savaşın dengesinin İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in Putin’e temsilcisini yollamasıyla değiştiği öne sürüldü. Aracı, “Esad’ı kurtarma şansı var” mesajı verince Putin’in İran’ın Ortadoğu’daki politikalarının mimarlarından olan İranlı komutanı kastederek “O halde bana Kasım Süleymani’yi yollayın” dediği yazıldı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin (58) geçen temmuz ayında gizlice Moskova’ya gittiği yolunda haberler çıkmıştı. Ancak bu iddialar doğrulanmamıştı.

Kulislerde konuşulan haberlere göre, görüşme temmuz ayında Moskova’da gerçekleşti. Hürriyet'teki metinde, bir kaynağın, "Süleymani, masaya bir Suriye haritası yatırdı. Ruslar alarm halindeydi, (Esad) rejiminin büyük tehlike altında olduğunu düşünüyorlardı. İranlılar, onları, hâlâ inisiyatif sağlamanın mümkün olduğuna ikna ettiler. Süleymani, tüm kozların henüz tükenmediğine dair onları ikna edici bir rol oynadı” dediği belirtildi.

“Süleymani neredeyse Şam’da yaşıyor”

Hürriyet'te, Reuters'in bilgilerine de dayandırılan kulis haberi şu ifadelerle devam ediyor:

İran ve Rusya zaten çok önceden Esad’ın nasıl güçlendirilebileceğini görüşmeye başlamıştı. İran, Suriye ordusunun desteklenmesi için Şii milisleri devreye sokmuş, İran Devrim Muhafızları komutanlarını Suriye’ye yollamıştı. Tahran, Suriye’de askeri kayıp bile vermişti. Soğuk Savaş’tan bu yana Suriye’nin yanında yer alan Rusya da savaş boyunca Şam rejimine silah vererek desteğini sürdürmüştü.

Reuters’a konuşan bir yetkili, “Hamaney, operasyonu İran adına yürütmek için Süleymani’yi görevlendirmişti, detayları görüşmek için Moskova’ya gitti. O zamandan bu yana da birçok kez Suriye’ye seyahat etti” dedi. Rusya ve İran, askeri hedefin, Suriye’deki İran güçleri, Suriye rejimi ve Lübnan Hizbullah’ının kara operasyonlarını destekleyecek şekilde olması konusunda da uzlaşmaya vardı. ABD ile de müttefik olan Irak’ta ortak bir operasyon merkezi kuruldu. Şimdi merkezlerden biri Şam, diğeri ise Bağdat’ta bulunuyor.

Ajansa konuşan bir yetkili, “Süleymani neredeyse Şam’da yaşıyor. Ya da sürekli gelip gidiyor diyelim. Onu Esad ile komuta merkezindeki toplantılar arasında görmeniz mümkün” diye anlatıyor.

‘Devrim Muhafızları’nın gizemli komutanı’

Tümgeneral Kasım Süleymani, İran’ın Ortadoğu politikalarının şekillenmesi açısından önemli bir isim. Aynı zamanda Irak’ta IŞİD ile savaşıp bizzat kuzeydeki Kürt yönetiminin savunmasında rol almıştı. Geçen yıla kadar Devrim Muhafızları’nın gizemli komutanı olarak pek kamuoyu önüne çıkmayan Süleymani’nin şimdi boy boy fotoğrafları yayınlanıyor. Irak’ta IŞİD’in yükselişini öngörememekle itham edilen İranlı komutan, Suriye’de ise Esad rejimini ayakta tutmaya çalışıyor. İran İslam Devrimi öncesinde su idaresinde çalışan sonrasında İran Devrim Muhafızları saflarında hızla yükselen Süleymani, askeri ve istihbarat birimlerinden oluşan Kudüs Gücü’nün başında. Hamaney’e bağlı olan Süleymani’nin Batı basınındaki lakaplarından biri ise “Kara Şövalye”.