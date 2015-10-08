Rusya: Suriye'ye yaptığımız hava operasyonları Türkiye'nin de sınırını koruyor

"Rusya, Türkiye ile iyi ilişkilerini sürdürmeyi umuyor" diyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkesinin Suriye'de gerçekleştirdiği hava operasyonlarının 'aynı zamanda Türkiye'nin sınırlarının korunmasını amaçladığını' öne sürdü.

Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesinin ardından Ankara ile Moskova arasındaki gerilim sürerken, Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya’dan doğalgaz alımından vazgeçilebileceğine dair açıklamasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletildiğini belirtti ve “Biz geleneksel olarak Türkiye’ye büyük önem veriyoruz ve samimi olarak aramızdaki iyi ilişkinin devam etmesini istiyoruz. Beklentimiz ülkelerimiz arasında diyaloğun önceden planlandığı biçimde sürmesi. Ülkelerimizin liderleri Putin ile Erdoğan’ın belirlediği hedeflere ulaşmak istiyoruz. Çünkü aramızda iyi ilişki olması iki ülkenin de çıkarınadır” dedi.

'Türkiye'yi de koruyoruz'

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye'nin korunmasına destek olmak için yaptığımız eylemler, Türkiye'nin sınırlarını da kapsayan bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunuyor. Bu eylemlerin içinde Suriye'deki hava operasyonlarımız da var" ifadesini kullandı.