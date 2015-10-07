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Dünya

YPG, Şam yönetimi ve Rusya'nın doğu cephesi için anlaştığı iddia edildi

PYD delegasyonunun, Rusya'nın aracılığıyla Beşar Esad yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtildi

07 Ekim 2015 23:11

Rusya'nın Suriye'de askeri faaliyetini yoğunlaştırması bölgedeki dengeleri değiştirirken, ülkenin kuzeyinde aktif olan PYD'nin, Rusya'nın aracılığıyla Beşar Esad yönetimiyle görüştüğü ve üçlünün doğuda koordineli operasyonlar yapma konusunda anlaştığı iddia edildi.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Lübnan'dan yayın yapan El Ahbar gazetesinden Eli Hanna, bir PYD delegasyonunun Şam'a giderek görüşmeler yaptığını yazdı. Hanna'nın haberine göre içeriği, havadan Rus destekli kara operasyonunun koordinasyonu olan görüşmede, YPG'nin de doğudaki operasyonlara katılması değerlendirildi. Görüşmelere, Rusya'nın aracılık etti.

Askeri işbirliğinin Suriye-Irak sınırını, özellikle de Şedadi ile Hul'u kapsayacağı belirtiliyor. Ancak Kürt yetkililerin Lazkiye'ye giderek Rus uzmanlarla işbirliğinin boyutunu konuştukları da belirtiliyor. Habere göre Rusya, Şam yönetimi ve YPG'nin de yer alacağı üçlü bir operasyon odası kurmak için çabalıyor.

Rus tarafının, iki özneyle de görüştüğünü ve IŞİD'e karşı Suriye ordusunun komutasında savaş için çalıştığını doğruladığı öne sürülüyor.

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