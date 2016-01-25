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Dünya

Putin: Suriye'nin iç işlerine karışmayacağız

"Amacımız terörle mücadelede ve teröristleri Suriye topraklarından çıkartmaya yardım etmek"

25 Ocak 2016 21:53

Rusya lideri Putin, Suriye'nin iç işlerine karışmayacağını açıklarken, "Rusya'nın asıl amacı Suriye'nin resmi hükümetine terörle mücadelede yardım etmek" dedi.

DHA'dan Siyamend Kaçmaz'ın haberine göre  haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kafkasya Federal Üniversitesi'nde öğrencilerle yaptığı sohbet sırasında Rusya'nın Suriye'nin iç işlerine karışmayacağını söyledi. Putin, Rusya'nın asıl amacının Suriye'nin resmi hükümetine terörle mücadelede yardım etmek olduğunu söyledi.

Putin Suriyeli bir öğrencinin sorusu üzerine, "Bizim amacımız sizin halkınıza yardım etmek, sizin yasal hükümetinize terörle mücadelede ve teröristleri Suriye topraklarından çıkartmalarına yardım etmek" dedi.

Rus liderin bu açıklamaları üzerine Suriyeli öğrenci Putin'e kendisine Rusya'da eğitim görme hakkı sağlandığı ve Rusya'nın Suriye'ye yardımları için teşekkür etti.

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