Putin: Esad, seçimleri kaybederse bize sığınabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye lideri Beşar Esad’a Rusya’da siyasi sığınma hakkı tanınmasının, eski CIA ajanı Edvard Snowden’ın Rusya’ya alınmasından çok daha kolay süreç olacağını açıkladı.

Hürrriyet'te yer alan habere göre, Putin'in Alman basınına verdiği mülakatın ikinci bölümünü Kremlin Sarayı tarafından yayınlandı.

Batıda dört yıldan beri tartışılan “Suriye’deki iç savaşın bitmesi için Esad gitmeli” polemiğine değinen Putin, “Bana göre Esad’ın akıbetini tartışmak için zaman daha çok erken. Ancak günün birinde Suriye lideri ülkesini terk etmek zorunda kalırsa Rusya’da kolaylıkla siyasi sığınma hakkı alabilir. Dahasını söyleyeyim. Esad’ın bize gelmesi zamanında CIA ajanı Edward Snowden’ın sığınmasından daha kolay bir iş. Ancak başında da söylediğim gibi bu meseleyi ele almanın zamanı daha gelmedi. Suriye’de ilk önce teröre karşı savaş tamamlanmalı. Ardından demokratik ortamda Suriye’de seçimler yapılmalı. Bu seçimlere Esad katılarak halkı tarafından reddedilirse akıbetinin ne olacağını ve Rusya’ya gelip gelmeyeceği ele alınabilir” dedi.